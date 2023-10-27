https://ria.ru/20231027/solovki-1905726852.html

Попечительский совет фонда по сохранению Соловков провел первое заседание

Попечительский совет фонда по сохранению Соловков провел первое заседание - РИА Новости, 27.10.2023

Попечительский совет фонда по сохранению Соловков провел первое заседание

Первое заседание попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, в ходе которого участники обсудили проект модели сохранения и... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:59

2023-10-27T19:59

2023-10-27T20:11

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александр цыбульский

ольга любимова

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АРХАНГЕЛЬСК, 27 окт – РИА Новости. Первое заседание попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага, в ходе которого участники обсудили проект модели сохранения и развития уникального историко-культурного комплекса, прошло в пятницу в Храме Христа Спасителя, сообщил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем Telegram-канале. Заседание попечительского совета фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага прошло под совместным председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В заседании также приняли участие министр культуры РФ Ольга Любимова, министр строительства РФ Ирек Файзуллин, помощник президента Максим Орешкин, представители общественных организаций и многие другие. "Все едины в стремлении прилагать усилия для сохранения Соловецкого архипелага как места духовного подвига русского народа. При этом важно обеспечить достойное качество жизни для соловчан… Сегодня мы предметно обсудили проект модели сохранения и развития Соловецкого архипелага", - сообщил Цыбульский. Он напомнил, что реализация всех мероприятий рассчитана поэтапно до 2029 года, когда будет праздноваться 600-летие основания первого монашеского поселения на Соловках. Как пояснил Цыбульский, задача попечительского совета – координировать работу в концепции пяти ключей сохранения и развития архипелага. "Надеюсь, что в рамках деятельности попечительского совета мы сможем реализовывать эту концепцию. Сегодня нам предстоит обсудить различные вопросы развития Соловецкого архипелага, главный из которых – темп реставрации всех объектов. Выйти на разумные решения, чтобы реставрационные работы учитывали специфику Соловков", – приводятся в сообщении пресс-службы правительства Архангельской области слова Патриарха Кирилла. Святейший Владыка отметил, что сегодня преображение всех объектов – культурных, религиозных, исторических и социальных – имеет особое значение для всей страны, для каждого русского человека. В то же время составу попечительского совета нужно приложить все возможные усилия, чтобы ускорить темпы реставрационных работ. Эту работу Патриарх попросил взять на личный контроль министра культуры РФ Ольгу Любимову. Также Его Святейшество отметил, что важно организовать и работу по составлению полного каталога предметов музейного фонда, в том числе относящихся к истории Соловецкой обители, и рассмотреть вопрос о передаче всех этих реликвий монастырю. Кроме того, как подчеркнул Святейший Патриарх, государственной охране на Соловках подлежит не только культурное, но и природное наследие, включая лесной фонд, флору и фауну архипелага и призвал не допустить дополнительную застройку Соловков туристической инфраструктурой. Он поддержал решение об обеспечении круглогодичного посещения Соловков туристами и паломниками для равномерного распределения нагрузки на архипелаг. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, сегодня Соловки остаются территорией духовного подвига, святым для каждого россиянина местом. По итогам работы на островах осенью этого года группы специалистов правительства РФ и экспертов Агентства стратегических инициатив выработаны предложения и конкретные меры по приведению в достойное состояние всех объектов на Соловках. "На архипелаге сосредоточено около 300 памятников истории и культуры, многие из них требуют реставрации. Необходимо привести в порядок объекты социальной, транспортной, коммунальной и жилищной инфраструктуры. Особого внимания требует уникальная северная природа Соловецкого архипелага", - приводятся в сообщении слова Чернышенко. Он отметил, что правительство поручило организовать оргкомитет по празднованию, разрабатывается соответствующий план. Были определены приоритетные проекты, которые должны найти отражение в комплексной концепции развития Соловецкого архипелага. Губернатор Архангельской области отметил, что всех участников попечительского совета объединяют намерения и усилия сделать всё для того, чтобы архипелаг при всей его отдалённости и труднодоступности оставался местом, где бережно хранится память об узниках сложнейших для страны периодов и где, в то же время, православным людям открыто такое светлое для каждого христианина место, как монастырь. Губернатор сообщил, что уже проведена работа по подготовке проекта модели сохранения и развития Соловецкого архипелага, сформулирован ряд предложений, которые требуют принятия решений, в том числе и на федеральном уровне. Мероприятия предлагается разделить на этапы, которые возможно реализовать в ближайшей перспективе – до 2025 года и в среднесрочной – до 2029 года. В 1992 году Историко-культурный комплекс Соловецких островов был включен в Список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

соловки, россия, архангельская область, дмитрий чернышенко, александр цыбульский, ольга любимова, юнеско, русская православная церковь