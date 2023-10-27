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В Воронеже снегопад повалил 15 деревьев - РИА Новости, 27.10.2023
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11:12 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/snegopad-1905578198.html
В Воронеже снегопад повалил 15 деревьев
В Воронеже снегопад повалил 15 деревьев - РИА Новости, 27.10.2023
В Воронеже снегопад повалил 15 деревьев
Снегопад в четверг повалил 15 деревьев в Воронеже, повреждения получили восемь автомобилей, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T11:12
2023-10-27T11:12
происшествия
воронеж
воронежская область
лискинский район
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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Снегопад в четверг повалил 15 деревьев в Воронеже, повреждения получили восемь автомобилей, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС. Снегопад в Воронежской области начался в ночь на четверг, 26 октября, и продолжался весь день. "В ЕДДС Воронежа 26.10.2023 поступило 15 заявок об упавших вследствие погодных условий или аварийных деревьях и ветках. В частности, одно дерево повисло на проводах, восемь деревьев упало на автомобили, одно зависло на другом дереве, четыре - над тротуаром и на дворовой территории, одно - над подъездом", - сообщил представитель управления. По состоянию на утро пятницы, силами спасателей поисково-спасательного отряда города Воронежа и аварийно-спасательной службы Воронежской области, комбинатов благоустройства районов и аварийных бригад электросетей было убрано девять деревьев. По данным городской станции скорой помощи, пострадавших в результате упавших деревьев, схода снега с крыш и гололеда за прошлые сутки не было. Также сложные погодные условия в четверг стали причиной пробок и ряда ДТП на дорогах Воронежа и области. "В Воронежской области за сутки зарегистрировано 175 ДТП. Из них в областном центре – 121, на федеральных трассах - 12, в районах области – 42. В 11 ДТП один человек погиб, травмы различной степени тяжести получили 14 человек", - говорится в сообщении ГУВМД по региону. В частности, в Воронеже утром в четверг в столкновении двух иномарок, которое произошло из-за погодных условий, пострадали пять человек. А днем в Лискинском районе на автодороге М4-"Дон" водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате этого ДТП 62-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте.
https://radiosputnik.ria.ru/20231027/snegopad-1905546901.html
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происшествия, воронеж, воронежская область, лискинский район
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Лискинский район
В Воронеже снегопад повалил 15 деревьев

В Воронеже снегопад повалил 15 деревьев, повреждены 8 машин

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМяч на заснеженном поле
Мяч на заснеженном поле - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Мяч на заснеженном поле. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 27 окт - РИА Новости. Снегопад в четверг повалил 15 деревьев в Воронеже, повреждения получили восемь автомобилей, сообщил РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.
Снегопад в Воронежской области начался в ночь на четверг, 26 октября, и продолжался весь день.
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"В ЕДДС Воронежа 26.10.2023 поступило 15 заявок об упавших вследствие погодных условий или аварийных деревьях и ветках. В частности, одно дерево повисло на проводах, восемь деревьев упало на автомобили, одно зависло на другом дереве, четыре - над тротуаром и на дворовой территории, одно - над подъездом", - сообщил представитель управления.
По состоянию на утро пятницы, силами спасателей поисково-спасательного отряда города Воронежа и аварийно-спасательной службы Воронежской области, комбинатов благоустройства районов и аварийных бригад электросетей было убрано девять деревьев.
По данным городской станции скорой помощи, пострадавших в результате упавших деревьев, схода снега с крыш и гололеда за прошлые сутки не было.
Также сложные погодные условия в четверг стали причиной пробок и ряда ДТП на дорогах Воронежа и области.
"В Воронежской области за сутки зарегистрировано 175 ДТП. Из них в областном центре – 121, на федеральных трассах - 12, в районах области – 42. В 11 ДТП один человек погиб, травмы различной степени тяжести получили 14 человек", - говорится в сообщении ГУВМД по региону.
В частности, в Воронеже утром в четверг в столкновении двух иномарок, которое произошло из-за погодных условий, пострадали пять человек. А днем в Лискинском районе на автодороге М4-"Дон" водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в дерево. В результате этого ДТП 62-летняя пассажирка автомобиля от полученных травм скончалась на месте.
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьЛискинский район
 
 
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