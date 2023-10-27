https://ria.ru/20231027/rezident-1905683850.html

Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"

Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк" - РИА Новости, 27.10.2023

Новый резидент появился в ОЭЗ "Липецк"

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с генеральным директором ООО "РашнПетФуд" Екатериной Леоновой и вручил ей свидетельство о статусе... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T16:41

2023-10-27T16:41

2023-10-27T16:41

липецкая область

игорь артамонов

бизнес

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ЛИПЕЦК, 27 окт - РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с генеральным директором ООО "РашнПетФуд" Екатериной Леоновой и вручил ей свидетельство о статусе резидента ОЭЗ "Липецк", сообщили в пресс-службе правительства региона. Там отметили, что соглашение о намерениях построить завод по производству кормов для непродуктивных животных было подписано на Петербургском международном экономическом форуме. Завод возведут на Елецком участке особой экономической зоны "Липецк" на площади около шесть гектаров. Объем инвестиций в проект составит 1,8 миллиарда рублей. Компания планирует ввести завод в эксплуатацию к 2025 году. Будет создано 205 рабочих мест. "Липецкая область заинтересовала инвестора своим выгодным географическим положением и транспортной инфраструктурой. Агентство инвестиционного развития проделало масштабную работу по взаимодействию с компанией. Объем средств, инвестируемых в регион, впечатляет, — проект оценили почти в два миллиарда рублей. Спрос на качественное питание для домашних питомцев у их владельцев стабильно растет. На новом предприятии не только создадут рабочие места для жителей региона, но и помогут развивать сельское хозяйство, так как продукцию для производства кормов планируют закупать у местных фермеров", – сказал Артамонов на церемонии вручения.

https://ria.ru/20231027/kofe-1905682858.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, бизнес