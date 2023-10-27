https://ria.ru/20231027/putin-1905606054.html
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 27.10.2023
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Президент России Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, также у президента... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:42
2023-10-27T12:42
2023-10-27T12:42
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, также у президента пройдет рабочая встреча в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у Путина внутренняя в Кремле рабочая встреча. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза, если будут слова, то в начале мы сделаем их публичными. Остальные встречи носят закрытый характер", - сказал Песков журналистам.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза
Путин в пятницу проведет совещание с постоянными членами Совбеза
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, также у президента пройдет рабочая встреча в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня у Путина внутренняя в Кремле рабочая встреча. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза, если будут слова, то в начале мы сделаем их публичными. Остальные встречи носят закрытый характер", - сказал Песков журналистам.
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