https://ria.ru/20231027/putin-1905606054.html

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 27.10.2023

Путин проведет совещание с постоянными членами Совбеза

Президент России Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, также у президента... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:42

2023-10-27T12:42

2023-10-27T12:42

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в пятницу в середине дня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России, также у президента пройдет рабочая встреча в Кремле, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня у Путина внутренняя в Кремле рабочая встреча. В середине дня он планирует провести оперативное совещание с членами Совбеза, если будут слова, то в начале мы сделаем их публичными. Остальные встречи носят закрытый характер", - сказал Песков журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20230828/belorussiya-1892714183.html

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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков