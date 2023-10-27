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Постпред США заявил, что Израиль должен следовать правилам ведения войны

Постпред США заявил, что Израиль должен следовать правилам ведения войны - РИА Новости, 27.10.2023

Постпред США заявил, что Израиль должен следовать правилам ведения войны

Израиль должен защищать свой народ в соответствии с правилами ведения войны, заявила в ходе 10-й Чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред США при организации... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T19:13

2023-10-27T19:13

2023-10-27T19:13

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ООН, 27 окт – РИА Новости. Израиль должен защищать свой народ в соответствии с правилами ведения войны, заявила в ходе 10-й Чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред США при организации Линда Томас-Гринфилд. "США заявили четко в открытых и личных разговорах, что тогда, как Израиль реализует свое право… на защиту своего народа от террористической группировки, он должен делать это в соответствии с правилами войны. Международное гуманитарное право должно соблюдаться в секторе Газа и во всем регионе всеми сторонами", – сказала Томас-Гринфилд. По ее словам, США призывают Израиль, Египет и все стороны принять конкретные меры для облегчения гуманитарного кризиса в секторе Газа. В то же время она указала, что возврата к статус-кво, который был до 7 октября, не будет. "Мы не должны возвращаться к статус-кво, при котором ХАМАС терроризировал Израиль… И мы не можем вернуться к статус-кво, при котором экстремистские поселенцы могут атаковать и терроризировать палестинцев на Западном Берегу. Статус-кво неприемлем", - указала Томас-Гринфилд. По ее словам, после того, как нынешний кризис будет пройдет, видение дальнейшего урегулирования должно строиться на урегулировании на основе сосуществования двух государств. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1905700918.html

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в мире, израиль, сша, россия, владимир путин, линда томас-гринфилд, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году