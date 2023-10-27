Рейтинг@Mail.ru
Пожар в центре Якутска потушили - РИА Новости, 27.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:06 27.10.2023 (обновлено: 10:09 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/pozhar-1905560846.html
Пожар в центре Якутска потушили
Пожар в центре Якутска потушили - РИА Новости, 27.10.2023
Пожар в центре Якутска потушили
Крупный пожар в административном здании в центре Якутска полностью ликвидирован, восемь человек переданы врачами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:06
2023-10-27T10:09
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905561168_0:140:1280:860_1920x0_80_0_0_e9c6f167771fde559fd8868ed5a96767.jpg
ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в центре Якутска полностью ликвидирован, восемь человек переданы врачами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). Пожар тушили по повышенному рангу, сообщалось о двух пострадавших. "С места пожара эвакуировано 25 человек (сами вышли), звеньями газодымозащиты из здания спасены 52 человека (с балкона с помощью автолестницы), из них восемь переданы в скорую помощь. Пожар полностью ликвидирован", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html
якутск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1b/1905561168_133:0:1280:860_1920x0_80_0_0_72dd259bc90a329f85ff7be8275dc168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в центре Якутска потушили

Пожар в центре Якутска потушили, восемь пострадавших передали врачам

© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/TelegramТушение пожара в административном здании в Якутске
Тушение пожара в административном здании в Якутске - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© Фото : МЧС Республики Саха (Якутия)/Telegram
Тушение пожара в административном здании в Якутске
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в центре Якутска полностью ликвидирован, восемь человек переданы врачами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).
Пожар тушили по повышенному рангу, сообщалось о двух пострадавших.
"С места пожара эвакуировано 25 человек (сами вышли), звеньями газодымозащиты из здания спасены 52 человека (с балкона с помощью автолестницы), из них восемь переданы в скорую помощь. Пожар полностью ликвидирован", - рассказали в пресс-службе.
Пожар в зоопарке в Саратове. 26 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
В Саратове более 40 животных погибли при пожаре в зоопарке
26 октября, 09:04
 
ПроисшествияЯкутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала