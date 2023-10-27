https://ria.ru/20231027/pozhar-1905560846.html
Пожар в центре Якутска потушили
Пожар в центре Якутска потушили - РИА Новости, 27.10.2023
Пожар в центре Якутска потушили
Крупный пожар в административном здании в центре Якутска полностью ликвидирован, восемь человек переданы врачами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:06
2023-10-27T10:06
2023-10-27T10:09
происшествия
якутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в центре Якутска полностью ликвидирован, восемь человек переданы врачами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). Пожар тушили по повышенному рангу, сообщалось о двух пострадавших. "С места пожара эвакуировано 25 человек (сами вышли), звеньями газодымозащиты из здания спасены 52 человека (с балкона с помощью автолестницы), из них восемь переданы в скорую помощь. Пожар полностью ликвидирован", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Якутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в центре Якутска потушили
Пожар в центре Якутска потушили, восемь пострадавших передали врачам