https://ria.ru/20231027/pozhar-1905560846.html

Пожар в центре Якутска потушили

Пожар в центре Якутска потушили - РИА Новости, 27.10.2023

Пожар в центре Якутска потушили

Крупный пожар в административном здании в центре Якутска полностью ликвидирован, восемь человек переданы врачами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:06

2023-10-27T10:06

2023-10-27T10:09

происшествия

якутск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯКУТСК, 27 окт - РИА Новости. Крупный пожар в административном здании в центре Якутска полностью ликвидирован, восемь человек переданы врачами, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия). Пожар тушили по повышенному рангу, сообщалось о двух пострадавших. "С места пожара эвакуировано 25 человек (сами вышли), звеньями газодымозащиты из здания спасены 52 человека (с балкона с помощью автолестницы), из них восемь переданы в скорую помощь. Пожар полностью ликвидирован", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20231026/pozhar-1905295464.html

якутск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, якутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)