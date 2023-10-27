https://ria.ru/20231027/piket-1905624635.html

Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание ЦИК в Кишиневе

Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание ЦИК в Кишиневе - РИА Новости, 27.10.2023

Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание ЦИК в Кишиневе

Сотни сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" и запрещенной властями политсилы "Шор" пикетируют в пятницу в Кишиневе здание Центризбиркома, призывая... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T13:43

2023-10-27T13:43

2023-10-27T13:43

молдавия

в мире

возрождение

майя санду

марина таубер

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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Сотни сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" и запрещенной властями политсилы "Шор" пикетируют в пятницу в Кишиневе здание Центризбиркома, призывая к проведению честных местных выборов, передает корреспондент РИА Новости. Накануне штаб партии "Шанс" сообщил, что в ее представительствах в разных районах Молдавии прошли обыски и задержания, руководство политсилы связывает это с попытками властей повлиять на результат местных выборов, запланированных на 5 ноября. Полиция подтвердила факты обысков, заявив, что проходят следственные мероприятия по делу о незаконном финансирований партий. "Оппозицию хотят запугать, власти преследуют оппонентов, запрещая партии. По этой причине, мы, члены партии "Шор", не можем участвовать в выборах. Но мы пришли поддержать коллег из партии "Шанс". Мы пришли с призывом к властями не совершать преступлений, не фальсифицировать выборы", - заявила в ходе митинга депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Политик отметила, что в разных населенных пунктах республики в пятницу проходит "Марш за честные выборы", организованный партией "Шанс". В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905578042.html

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Пикет у здания Центризбиркома в Молдавии В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шанс" и запрещенной властями партии "Шор" пикетируют здание Центризбиркома. Ранее в офисах "Шанса" прошли обыски и задержания, штаб партии связал их с попытками властей повлиять на результаты местных выборов, которые состоятся 5 ноября. 2023-10-27T13:43 true PT0M20S

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молдавия, в мире, возрождение, майя санду, марина таубер