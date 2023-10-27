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Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание ЦИК в Кишиневе - РИА Новости, 27.10.2023
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13:43 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/piket-1905624635.html
Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание ЦИК в Кишиневе
Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание ЦИК в Кишиневе - РИА Новости, 27.10.2023
Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание ЦИК в Кишиневе
Сотни сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" и запрещенной властями политсилы "Шор" пикетируют в пятницу в Кишиневе здание Центризбиркома, призывая... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:43
2023-10-27T13:43
молдавия
в мире
возрождение
майя санду
марина таубер
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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Сотни сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" и запрещенной властями политсилы "Шор" пикетируют в пятницу в Кишиневе здание Центризбиркома, призывая к проведению честных местных выборов, передает корреспондент РИА Новости. Накануне штаб партии "Шанс" сообщил, что в ее представительствах в разных районах Молдавии прошли обыски и задержания, руководство политсилы связывает это с попытками властей повлиять на результат местных выборов, запланированных на 5 ноября. Полиция подтвердила факты обысков, заявив, что проходят следственные мероприятия по делу о незаконном финансирований партий. "Оппозицию хотят запугать, власти преследуют оппонентов, запрещая партии. По этой причине, мы, члены партии "Шор", не можем участвовать в выборах. Но мы пришли поддержать коллег из партии "Шанс". Мы пришли с призывом к властями не совершать преступлений, не фальсифицировать выборы", - заявила в ходе митинга депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Политик отметила, что в разных населенных пунктах республики в пятницу проходит "Марш за честные выборы", организованный партией "Шанс". В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231027/moldaviya-1905578042.html
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Пикет у здания Центризбиркома в Молдавии
В Молдавии сторонники оппозиционной партии "Шанс" и запрещенной властями партии "Шор" пикетируют здание Центризбиркома. Ранее в офисах "Шанса" прошли обыски и задержания, штаб партии связал их с попытками властей повлиять на результаты местных выборов, которые состоятся 5 ноября.
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молдавия, в мире, возрождение, майя санду, марина таубер
Молдавия, В мире, Возрождение, Майя Санду, Марина Таубер
Сторонники молдавской оппозиции пикетировали здание ЦИК в Кишиневе

Сторонники молдавских партий "Шанс" и "Шор" пикетировали здание ЦИК в Кишиневе

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КИШИНЕВ, 27 окт – РИА Новости. Сотни сторонников оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" и запрещенной властями политсилы "Шор" пикетируют в пятницу в Кишиневе здание Центризбиркома, призывая к проведению честных местных выборов, передает корреспондент РИА Новости.
Накануне штаб партии "Шанс" сообщил, что в ее представительствах в разных районах Молдавии прошли обыски и задержания, руководство политсилы связывает это с попытками властей повлиять на результат местных выборов, запланированных на 5 ноября. Полиция подтвердила факты обысков, заявив, что проходят следственные мероприятия по делу о незаконном финансирований партий.
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"Оппозицию хотят запугать, власти преследуют оппонентов, запрещая партии. По этой причине, мы, члены партии "Шор", не можем участвовать в выборах. Но мы пришли поддержать коллег из партии "Шанс". Мы пришли с призывом к властями не совершать преступлений, не фальсифицировать выборы", - заявила в ходе митинга депутат парламента, вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
Политик отметила, что в разных населенных пунктах республики в пятницу проходит "Марш за честные выборы", организованный партией "Шанс".
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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