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Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
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13:05 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/peskov-1905612849.html
Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе
Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе - РИА Новости, 27.10.2023
Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе
Гуманитарная катастрофа происходит сейчас в секторе Газа, она является предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира, терроризм... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T13:05
2023-10-27T13:05
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа происходит сейчас в секторе Газа, она является предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира, терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин назвал "зверскими" атаки на сектор Газа и сравнил его блокаду с блокадой Ленинграда. "Действительно, терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которая неоднократно высказывалась и президентом России. Что касается Газы, то мы тоже неоднократно говорили: там, действительно, сейчас происходит гуманитарная катастрофа, которая является, наверное, предметом сейчас внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к подобным высказанной Степашиным историческим параллелям. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/gaza-1905591281.html
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израиль, россия, ленинград, сергей степашин, дмитрий песков, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль, Россия, Ленинград, Сергей Степашин, Дмитрий Песков, Владимир Путин, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков заявил о гуманитарной катастрофе в Газе

Песков назвал гуманитарную катастрофу в Газе предметом глубокой озабоченности

© AP Photo / Hatem MoussaДым над Газой после авиаудара ВВС Израиля
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Дым над Газой после авиаудара ВВС Израиля. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Гуманитарная катастрофа происходит сейчас в секторе Газа, она является предметом внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира, терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин назвал "зверскими" атаки на сектор Газа и сравнил его блокаду с блокадой Ленинграда.
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Вчера, 12:00
"Действительно, терроризм в любых его проявлениях ничем нельзя оправдать. Это абсолютно соответствует нашей последовательной позиции, которая неоднократно высказывалась и президентом России. Что касается Газы, то мы тоже неоднократно говорили: там, действительно, сейчас происходит гуманитарная катастрофа, которая является, наверное, предметом сейчас внимания и самой глубокой озабоченности практически всех стран мира", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к подобным высказанной Степашиным историческим параллелям.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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ИзраильРоссияЛенинградСергей СтепашинДмитрий ПесковВладимир ПутинООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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