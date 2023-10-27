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СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по освобождению израильских пленных - РИА Новости, 27.10.2023
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17:44 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/peregovory-1905697065.html
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по освобождению израильских пленных
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по освобождению израильских пленных - РИА Новости, 27.10.2023
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по освобождению израильских пленных
Переговоры под руководством Катара по освобождению израильских пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, достигли "значительного прогресса", но... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:44
2023-10-27T17:44
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
израиль
в мире
катар
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переговоры под руководством Катара по освобождению израильских пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, достигли "значительного прогресса", но проблемы все еще остаются, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с переговорами. "Переговоры идут очень хорошо. У нас имеется прогресс... Еще есть проблемы, но переговоры продолжаются, и мы сохраняем надежду", - приводит телеканал слова источника. По его словам, все еще присутствует оптимизм в отношении возможного освобождения пленных, а прогресс достигнут "значительный", однако Израиль не будет долго откладывать наземную операцию. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/sektor_gaza-1905510639.html
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
израиль
катар
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, израиль, в мире, катар
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Израиль, В мире, Катар
СМИ сообщили о прогрессе в переговорах по освобождению израильских пленных

CNN сообщил о прогрессе в переговорах по освобождению израильских пленных

© AP Photo / Leo CorreaСектор Газа
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
Сектор Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Переговоры под руководством Катара по освобождению израильских пленных, удерживаемых палестинским движением ХАМАС, достигли "значительного прогресса", но проблемы все еще остаются, сообщает телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники, знакомые с переговорами.
"Переговоры идут очень хорошо. У нас имеется прогресс... Еще есть проблемы, но переговоры продолжаются, и мы сохраняем надежду", - приводит телеканал слова источника.
Израильская бронетехника на границе с сектором Газа, 24 октября 2023 года - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Наземная операция в Газе: Израиль выбирает между поражением и проигрышем
Вчера, 08:00
По его словам, все еще присутствует оптимизм в отношении возможного освобождения пленных, а прогресс достигнут "значительный", однако Израиль не будет долго откладывать наземную операцию.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Израильский солдат стоит на танке Меркава - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Израиль заставят платить и каяться
23 октября, 08:00
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСИзраильВ миреКатар
 
 
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