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Утвержден перечень сельхозпродукции, экспорт которой разрешен за рубли - РИА Новости, 27.10.2023
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10:20 27.10.2023 (обновлено: 10:27 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/perechen-1905564184.html
Утвержден перечень сельхозпродукции, экспорт которой разрешен за рубли
Утвержден перечень сельхозпродукции, экспорт которой разрешен за рубли - РИА Новости, 27.10.2023
Утвержден перечень сельхозпродукции, экспорт которой разрешен за рубли
Правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T10:20
2023-10-27T10:27
экономика
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в него вошли, в частности, мясо птицы, молоко, пшеница, подсолнечное масло. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина."По указу президента с 1 ноября по контрактам на поставку за рубеж российской сельскохозяйственной продукции допускается особый порядок расчетов - за рубли через специальные счета. Распоряжение об утверждении перечня такой продукции подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности России в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что в перечень вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.
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экономика, россия
Экономика, Россия
Утвержден перечень сельхозпродукции, экспорт которой разрешен за рубли

Утвержден перечень сельхозпродукции, допускающий при экспорте рублевые расчеты

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДом правительства РФ в Москве
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в него вошли, в частности, мясо птицы, молоко, пшеница, подсолнечное масло. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина.
"По указу президента с 1 ноября по контрактам на поставку за рубеж российской сельскохозяйственной продукции допускается особый порядок расчетов - за рубли через специальные счета. Распоряжение об утверждении перечня такой продукции подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности России в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении кабмина.
Отмечается, что в перечень вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.
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