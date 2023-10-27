https://ria.ru/20231027/perechen-1905564184.html

Утвержден перечень сельхозпродукции, экспорт которой разрешен за рубли

Утвержден перечень сельхозпродукции, экспорт которой разрешен за рубли - РИА Новости, 27.10.2023

Утвержден перечень сельхозпродукции, экспорт которой разрешен за рубли

Правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T10:20

2023-10-27T10:20

2023-10-27T10:27

экономика

россия

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Правительство России утвердило перечень сельскохозяйственной продукции, при экспорте которой с 1 ноября допускаются расчеты за рубли через специальные счета, в него вошли, в частности, мясо птицы, молоко, пшеница, подсолнечное масло. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте кабмина."По указу президента с 1 ноября по контрактам на поставку за рубеж российской сельскохозяйственной продукции допускается особый порядок расчетов - за рубли через специальные счета. Распоряжение об утверждении перечня такой продукции подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение направлено на обеспечение финансовой стабильности России в условиях внешнего санкционного давления", - говорится в сообщении кабмина.Отмечается, что в перечень вошли свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмыхи и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.

https://ria.ru/20231026/yaytsa-1905394212.html

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экономика, россия