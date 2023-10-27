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СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков - РИА Новости, 27.10.2023
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12:53 27.10.2023 (обновлено: 13:13 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/otravlenie-1905608483.html
СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков
СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков - РИА Новости, 27.10.2023
СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков
СК просит арестовать обвиняемого уроженца Мелитополя, который намеревался отравить выпускников Армавирского военного училища летчиков, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T12:53
2023-10-27T13:13
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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. СК просит арестовать обвиняемого уроженца Мелитополя, который намеревался отравить выпускников Армавирского военного училища летчиков, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя, который подозревается в совершении теракта. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в больших токсических дозах. По данным источника в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца."Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении террористического акта. Сегодня следователь намерен ходатайствовать перед Армавирским городским судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как писал "Коммерсант", виски и торт прислали выпускникам якобы от кого-то из однокурсников, они насторожились, не стали ничего пробовать и обратились в ФСБ. По данным следствия, которые приводит газета, отправку посылки курировали украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html
https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html
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происшествия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия
Происшествия, Мелитополь, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия
СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков

СК просит арестовать уроженца Мелитополя, отправившего летчикам отравленный торт

© Следственное управление СК России по Краснодарскому краюМужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
Мужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краю
Мужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. СК просит арестовать обвиняемого уроженца Мелитополя, который намеревался отравить выпускников Армавирского военного училища летчиков, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.
Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя, который подозревается в совершении теракта. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в больших токсических дозах. По данным источника в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Источник раскрыл подробности отравления летчиков в Армавире
Вчера, 12:48
"Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении террористического акта. Сегодня следователь намерен ходатайствовать перед Армавирским городским судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как писал "Коммерсант", виски и торт прислали выпускникам якобы от кого-то из однокурсников, они насторожились, не стали ничего пробовать и обратились в ФСБ. По данным следствия, которые приводит газета, отправку посылки курировали украинские спецслужбы.
Задержание сотрудниками ФСБ РФ в ходе оперативно-розыскных мероприятий граждан, причастных к противоправной деятельности трех крупных агентурных групп, координируемых ГУР МО Украины. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
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