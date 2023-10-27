СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков
СК просит арестовать уроженца Мелитополя, отправившего летчикам отравленный торт
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краюМужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
© Следственное управление СК России по Краснодарскому краю
Мужчина, задержанный по делу о покушении на теракт в отношении выпускников военного авиаучилища
КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. СК просит арестовать обвиняемого уроженца Мелитополя, который намеревался отравить выпускников Армавирского военного училища летчиков, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.
Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя, который подозревается в совершении теракта. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в больших токсических дозах. По данным источника в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца.
"Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении террористического акта. Сегодня следователь намерен ходатайствовать перед Армавирским городским судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как писал "Коммерсант", виски и торт прислали выпускникам якобы от кого-то из однокурсников, они насторожились, не стали ничего пробовать и обратились в ФСБ. По данным следствия, которые приводит газета, отправку посылки курировали украинские спецслужбы.