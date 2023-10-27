https://ria.ru/20231027/otravlenie-1905608483.html

СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков

СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков - РИА Новости, 27.10.2023

СК попросил арестовать мужчину, обвиняемого в попытке отравления летчиков

СК просит арестовать обвиняемого уроженца Мелитополя, который намеревался отравить выпускников Армавирского военного училища летчиков, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T12:53

2023-10-27T12:53

2023-10-27T13:13

происшествия

мелитополь

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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КРАСНОДАР, 27 окт - РИА Новости. СК просит арестовать обвиняемого уроженца Мелитополя, который намеревался отравить выпускников Армавирского военного училища летчиков, сообщили в пресс-службе краевого ведомства.Накануне СК РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного 33-летнего уроженца Мелитополя, который подозревается в совершении теракта. По данным следствия, подозреваемый в октябре "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Последние содержали в себе некий медицинский препарат в больших токсических дозах. По данным источника в правоохранительных органах, эксперты нашли в алкоголе и торте большую концентрацию кардиологических препаратов, способных при передозировке вызвать остановку сердца."Следствие ходатайствует об аресте обвиняемого в совершении террористического акта. Сегодня следователь намерен ходатайствовать перед Армавирским городским судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.Как писал "Коммерсант", виски и торт прислали выпускникам якобы от кого-то из однокурсников, они насторожились, не стали ничего пробовать и обратились в ФСБ. По данным следствия, которые приводит газета, отправку посылки курировали украинские спецслужбы.

https://ria.ru/20231027/proisshestvie-1905607193.html

https://ria.ru/20231027/fsb-1905576845.html

мелитополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, мелитополь, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия