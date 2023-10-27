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Суд в Киеве оставил под стражей украинского олигарха Коломойского
Суд в Киеве оставил под стражей украинского олигарха Коломойского - РИА Новости, 27.10.2023
Суд в Киеве оставил под стражей украинского олигарха Коломойского
Суд в Киеве в пятницу удовлетворил ходатайство прокурора и продлил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) арест с РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:40
2023-10-27T16:40
2023-10-27T16:40
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Суд в Киеве в пятницу удовлетворил ходатайство прокурора и продлил бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) арест с возможностью внесения залога почти в 3,9 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов), сообщает украинское издание "Страна.ua". "Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора, продлив бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативным залогом в размере 3,8 миллиарда гривен", - говорится в сообщении издания. Как сообщает "Новое издание", арест Коломойскому продлили еще на два месяца. СБУ 2 сентября предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен (около 105 миллионов долларов). По данным украинского Бюро экономической безопасности, Коломойский подозревается в организации подделки документов на перевод средств, организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах, а также в приобретении и распоряжении имуществом, "полученным преступным путем".
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в мире, игорь коломойский, служба безопасности украины, украина
В мире, Игорь Коломойский, Служба безопасности Украины, Украина
Суд в Киеве оставил под стражей украинского олигарха Коломойского
Суд в Киеве продлил арест олигарху Коломойскому на два месяца