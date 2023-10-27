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Наземная операция Израиля становится все менее вероятной, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
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17:33 27.10.2023
https://ria.ru/20231027/izrail-1905695775.html
Наземная операция Израиля становится все менее вероятной, пишут СМИ
Наземная операция Израиля становится все менее вероятной, пишут СМИ - РИА Новости, 27.10.2023
Наземная операция Израиля становится все менее вероятной, пишут СМИ
Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа становится все менее вероятным, заявляет газета Daily Telegraph. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T17:33
2023-10-27T17:33
в мире
израиль
россия
восточный иерусалим
биньямин нетаньяху
владимир путин
хамас
оон
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа становится все менее вероятным, заявляет газета Daily Telegraph. Ранее газета New York Times сообщала, что политическое и военное руководство Израиля до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в секторе Газа. По ее информации, премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подписать подготовленный военным руководством план наземной операции в секторе Газа, опасаясь обвинений в случае провала. "Несмотря на продолжающиеся обстрелы сектора Газа, воинственные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ночные рейды израильской бронетехники и пехоты в анклав, вероятность масштабного наземного вторжения Израиля снижается, а вместе с ней и вероятность начала региональной войны, по крайней мере, в ближайшем будущем", - передает газета. Издание полагает, что Израиль готов к массированному наступлению не больше, чем он был готов к масштабной атаке. Газета отмечает, что несмотря на огромные резервные силы, войска испытывают нехватку оружия, боеприпасов, защитного снаряжения и даже походных пайков. Британское издание также полагает, что Израиль не имеет четких планов наземного наступления такого масштаба, который необходим для вытеснения ХАМАС, так как долгое время считал, что оно не потребуется. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
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в мире, израиль, россия, восточный иерусалим, биньямин нетаньяху, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Россия, Восточный Иерусалим, Биньямин Нетаньяху, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Наземная операция Израиля становится все менее вероятной, пишут СМИ

Daily Telegraph: наземная операция Израиля становится все менее вероятной

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Проведение Израилем наземной операции в секторе Газа становится все менее вероятным, заявляет газета Daily Telegraph.
Ранее газета New York Times сообщала, что политическое и военное руководство Израиля до сих пор не решило, как, когда и нужно ли вообще проводить наземную операцию в секторе Газа. По ее информации, премьер-министр Биньямин Нетаньяху отказался подписать подготовленный военным руководством план наземной операции в секторе Газа, опасаясь обвинений в случае провала.
"Несмотря на продолжающиеся обстрелы сектора Газа, воинственные заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ночные рейды израильской бронетехники и пехоты в анклав, вероятность масштабного наземного вторжения Израиля снижается, а вместе с ней и вероятность начала региональной войны, по крайней мере, в ближайшем будущем", - передает газета.
Издание полагает, что Израиль готов к массированному наступлению не больше, чем он был готов к масштабной атаке. Газета отмечает, что несмотря на огромные резервные силы, войска испытывают нехватку оружия, боеприпасов, защитного снаряжения и даже походных пайков.
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Британское издание также полагает, что Израиль не имеет четких планов наземного наступления такого масштаба, который необходим для вытеснения ХАМАС, так как долгое время считал, что оно не потребуется.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое, предположительно, находятся в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
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Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
 
В миреИзраильРоссияВосточный ИерусалимБиньямин НетаньяхуВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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