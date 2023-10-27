https://ria.ru/20231027/izrail-1905682261.html
Армия Израиля заявила об обстреле поста на севере из Ливана
Армия Израиля заявила об обстреле поста на севере из Ливана - РИА Новости, 27.10.2023
Армия Израиля заявила об обстреле поста на севере из Ливана
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за прошедший час бойцы из Ливана провели обстрел в направлении поста армии на севере, израильские танки и... РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T16:36
2023-10-27T16:36
2023-10-27T16:54
в мире
израиль
ливан
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
владимир путин
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале, что за прошедший час бойцы из Ливана провели обстрел в направлении поста армии на севере, израильские танки и артиллерия наносят ответные удары."В течение прошедшего часа террористы произвели стрельбу из Ливана в направлении поста Армии обороны Израиля в районе населенных пунктов Авивим и Мисгав-Ам на севере Израиля... Танки и артиллерия ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по источнику обстрела", - говорится в сообщении армии.Армия отмечает, что о пострадавших не сообщалось.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231025/raketa-1905270627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, владимир путин, хамас, оон, россия
В мире, Израиль, Ливан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Россия
Армия Израиля заявила об обстреле поста на севере из Ливана
Армия Израиля заявила об обстреле своего поста из Ливана и об ответе на него
МОСКВА, 27 окт - РИА Новости.
Армия обороны Израиля заявила в Telegram-канале
, что за прошедший час бойцы из Ливана провели обстрел в направлении поста армии на севере, израильские танки и артиллерия наносят ответные удары.
"В течение прошедшего часа террористы произвели стрельбу из Ливана в направлении поста Армии обороны Израиля в районе населенных пунктов Авивим и Мисгав-Ам на севере Израиля... Танки и артиллерия ЦАХАЛ в настоящее время наносят удары по источнику обстрела", - говорится в сообщении армии.
Армия Израиля сообщила, что перехватила ракету, выпущенную из Ливана
Армия отмечает, что о пострадавших не сообщалось.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа, по данным местного минздрава, превысило 7 тысяч человек, свыше 18 тысяч получили ранения. В ходе эскалации конфликта погибли по меньшей мере 20 россиян, трое предположительно в заложниках, еще несколько числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС находятся более 200 израильтян.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
В ЦАХАЛ заявили о пуске ракеты в направлении израильских военных из Ливана