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Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России - РИА Новости, 27.10.2023
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14:29 27.10.2023 (обновлено: 14:47 27.10.2023)
https://ria.ru/20231027/evropa-1905645148.html
Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России
Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России - РИА Новости, 27.10.2023
Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России
Страны Европы поймут необходимость быть ближе к России, заявил в пятницу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.10.2023
2023-10-27T14:29
2023-10-27T14:47
россия
в мире
белоруссия
александр лукашенко
евросоюз
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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Страны Европы поймут необходимость быть ближе к России, заявил в пятницу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства констатировал, что в настоящее время политика многих стран ЕС находится в зависимости от США, которые действуют на ослабление Евросоюза. "Как только появилось евро, а это конкурент доллару, они (США – ред.) начали гнобить эту Европу", - приводит слова белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко подчеркнул, что если бы технологичный Евросоюз объединил усилия с богатой ресурсами Россией, то такому альянсу было бы невозможно противостоять. Однако американцы подобного допустить не могут."Но они к этому придут. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам, в Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России - кладовая. И мир прирастать будет за счет севера - России - и за счет Африки. Поэтому они сюда придут", - резюмировал президент Белоруссии.
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россия, в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз
Россия, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Евросоюз
Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России

Лукашенко считает, что страны Европы придут к необходимости быть ближе к России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Страны Европы поймут необходимость быть ближе к России, заявил в пятницу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава белорусского государства констатировал, что в настоящее время политика многих стран ЕС находится в зависимости от США, которые действуют на ослабление Евросоюза. "Как только появилось евро, а это конкурент доллару, они (США – ред.) начали гнобить эту Европу", - приводит слова белорусского лидера пресс-служба.
Лукашенко подчеркнул, что если бы технологичный Евросоюз объединил усилия с богатой ресурсами Россией, то такому альянсу было бы невозможно противостоять. Однако американцы подобного допустить не могут.
"Но они к этому придут. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам, в Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России - кладовая. И мир прирастать будет за счет севера - России - и за счет Африки. Поэтому они сюда придут", - резюмировал президент Белоруссии.
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РоссияВ миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоЕвросоюз
 
 
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