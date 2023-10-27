https://ria.ru/20231027/evropa-1905645148.html

Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России

Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России - РИА Новости, 27.10.2023

Лукашенко считает, что Европа придет к необходимости быть ближе к России

Страны Европы поймут необходимость быть ближе к России, заявил в пятницу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. РИА Новости, 27.10.2023

2023-10-27T14:29

2023-10-27T14:29

2023-10-27T14:47

россия

в мире

белоруссия

александр лукашенко

евросоюз

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МИНСК, 27 окт - РИА Новости. Страны Европы поймут необходимость быть ближе к России, заявил в пятницу журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.Глава белорусского государства констатировал, что в настоящее время политика многих стран ЕС находится в зависимости от США, которые действуют на ослабление Евросоюза. "Как только появилось евро, а это конкурент доллару, они (США – ред.) начали гнобить эту Европу", - приводит слова белорусского лидера пресс-служба.Лукашенко подчеркнул, что если бы технологичный Евросоюз объединил усилия с богатой ресурсами Россией, то такому альянсу было бы невозможно противостоять. Однако американцы подобного допустить не могут."Но они к этому придут. Их народы заставят. Возьмите Словению сейчас, Венгрия занимает особую позицию. Они все равно придут к нам, в Россию они придут, потому что там кладовая. Как в Африке, так и в России - кладовая. И мир прирастать будет за счет севера - России - и за счет Африки. Поэтому они сюда придут", - резюмировал президент Белоруссии.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, белоруссия, александр лукашенко, евросоюз