https://ria.ru/20231026/vaktsina-1905341378.html

Бречалов: дополнительная партия вакцины от коронавируса поступит в Удмуртию

Бречалов: дополнительная партия вакцины от коронавируса поступит в Удмуртию - РИА Новости, 26.10.2023

Бречалов: дополнительная партия вакцины от коронавируса поступит в Удмуртию

Вторая партия вакцины от коронавируса в 16 тысяч доз поступит в Удмуртию, сообщил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T12:17

2023-10-26T12:17

2023-10-26T12:17

удмуртская республика

ижевск

можга

воткинск

александр бречалов

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УФА, 26 окт – РИА Новости. Вторая партия вакцины от коронавируса в 16 тысяч доз поступит в Удмуртию, сообщил глава региона Александр Бречалов. "Сейчас люди стали дисциплинированнее и делают прививки инициативно. Первая партия вакцины уже, действительно, почти вся израсходована. Но в ноябре мы ждем новую партию примерно в 16 тысяч доз препарата", – сообщил Александр Бречалов в ходе прямого эфира с жителями региона. Глава Удмуртии отметил, что вакцина, в первую очередь, закуплена для групп риска: лиц старше 60 лет с хроническими заболеваниями, лиц с первичным иммунодефицитом и лиц, не болевших и не вакцинированных. Прививку против коронавирусной инфекции поставить можно только в своей участковой поликлинике по решению лечащего врача. Бречалов добавил, что привиться от гриппа в Удмуртии также можно в больнице по месту жительства, а также в мобильных пунктах вакцинации, которые работают в торговых центрах в Ижевске, Можге и Воткинске, в Республиканском центре общественного здоровья по адресу 50 лет Октября, 21 и в передвижном комплексе у Центральной площади Ижевска. "Всего в республику поступило более 750 тысяч доз вакцины против гриппа. Сейчас есть "Ультрикс" для детей, "Совигрипп" для детей и взрослых и "Гриппол плюс" для взрослых. Привито более 448 тысяч человек, в том числе почти 150 тысяч детей", – сказал Александр Бречалов.

https://ria.ru/20231021/apparaty-1904308515.html

ижевск

можга

воткинск

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Артем Смирнов

ижевск, можга, воткинск, александр бречалов