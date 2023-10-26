https://ria.ru/20231026/turtsiya-1905384459.html
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35% - РИА Новости, 26.10.2023
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%
Центральный банк Турции на заседании в четверг повысил учетную ставку с 30% до 35%, говорится в заявлении регулятора. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:04
2023-10-26T14:04
2023-10-26T14:16
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АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Центральный банк Турции на заседании в четверг повысил учетную ставку с 30% до 35%, говорится в заявлении регулятора."Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции провел октябрьское заседание, принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов - до 35%", - говорится в сообщении.Турецкая национальная валюта ранее в октябре обновила исторический минимум к доллару, превысив отметку в 28 лир за доллар.На заседании в сентябре турецкий регулятор повысил ставку также на 500 базисных пунктов - с 25% до 30%.Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку - до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.
https://ria.ru/20231026/erdogan-1905291063.html
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турция
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%
Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30% до 35%
АНКАРА, 26 окт – РИА Новости. Центральный банк Турции на заседании в четверг повысил учетную ставку с 30% до 35%, говорится в заявлении регулятора.
"Комитет по денежно-кредитной политике ЦБ Турции провел октябрьское заседание, принято решение повысить учетную ставку на 500 базисных пунктов - до 35%", - говорится в сообщении.
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Турецкая национальная валюта ранее в октябре обновила исторический минимум к доллару, превысив отметку в 28 лир за доллар.
На заседании в сентябре турецкий регулятор повысил ставку также на 500 базисных пунктов - с 25% до 30%.
Центробанк Турции еще в июне заявил, что продолжит постепенно ужесточать монетарную политику, пока прогноз высокой инфляции не изменится. Тогда же, 22 июня, регулятор впервые более чем за два года повысил ставку - до 15% с 8,5%. Аналитики ожидали ее на отметке 21%.
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