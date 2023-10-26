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Эскизный проект Российской орбитальной станции прошел экспертизу - РИА Новости, 26.10.2023
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Наука
 
19:55 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/stantsiya-1905491816.html
Эскизный проект Российской орбитальной станции прошел экспертизу
Эскизный проект Российской орбитальной станции прошел экспертизу - РИА Новости, 26.10.2023
Эскизный проект Российской орбитальной станции прошел экспертизу
Эскизный проект российской орбитальной станции (РОС) прошёл экспертизу, сейчас разработчики готовят документы для сдачи его заказчику, следует из материалов к... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T19:55
2023-10-26T19:55
наука
россия
владимир путин
ркк "энергия"
роскосмос
юрий борисов (роскосмос)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Эскизный проект российской орбитальной станции (РОС) прошёл экспертизу, сейчас разработчики готовят документы для сдачи его заказчику, следует из материалов к совещанию президента РФ Владимира Путина в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия"."Эскизный проект станции, разработанный РКК "Энергия" имени С.П. Королёва, прошел экспертизу в уполномоченных головных научно-исследовательских организациях госкорпорации, сейчас осуществляется окончательное оформление материалов для сдачи его заказчику", - говорится в материалах.Отмечается, что Россия продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. РОС придет ей на замену и станет плацдармом для отработки новых технологий в космосе. Станция будет развёрнута с 2027 по 2032 годы, в её состав войдут научно-энергетический, узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули.РОС, в отличие от МКС, будет летать по полярной орбите, что поспособствует исследованию влияния на организм человека радиационных условий, приближенных к дальнему космосу. Её модули будут унифицированы, их можно будет заменять, что обеспечит станции неограниченный срок службы."РОС позволит сохранить накопленный нашей страной богатейший опыт в пилотируемой космонавтике на низкой околоземной орбите после прекращения участия в программе Международной космической станции", - подчёркивается в материалах.Эскизным проектированием Российской орбитальной станции занимается РКК "Энергия". Предполагается, что космонавты смогут отправиться на РОС в 2028 году.Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что предложил партнёрам по БРИКС создать отдельный специализированный модуль для новой станции. Это предложение, по словам Борисова, нашло отклик.
https://ria.ru/20230420/venera-1866394944.html
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россия, владимир путин, ркк "энергия", роскосмос, юрий борисов (роскосмос)
Наука, Россия, Владимир Путин, РКК "Энергия", Роскосмос, Юрий Борисов (Роскосмос)
Эскизный проект Российской орбитальной станции прошел экспертизу

Эскизный проект Российской орбитальной станции готовят к сдаче заказчику

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМакет новой российской орбитальной станции
Макет новой российской орбитальной станции - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Макет новой российской орбитальной станции . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Эскизный проект российской орбитальной станции (РОС) прошёл экспертизу, сейчас разработчики готовят документы для сдачи его заказчику, следует из материалов к совещанию президента РФ Владимира Путина в Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".
"Эскизный проект станции, разработанный РКК "Энергия" имени С.П. Королёва, прошел экспертизу в уполномоченных головных научно-исследовательских организациях госкорпорации, сейчас осуществляется окончательное оформление материалов для сдачи его заказчику", - говорится в материалах.
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Отмечается, что Россия продлила работу своего сегмента МКС до 2028 года. РОС придет ей на замену и станет плацдармом для отработки новых технологий в космосе. Станция будет развёрнута с 2027 по 2032 годы, в её состав войдут научно-энергетический, узловой, шлюзовой, базовый и целевой модули.
РОС, в отличие от МКС, будет летать по полярной орбите, что поспособствует исследованию влияния на организм человека радиационных условий, приближенных к дальнему космосу. Её модули будут унифицированы, их можно будет заменять, что обеспечит станции неограниченный срок службы.
"РОС позволит сохранить накопленный нашей страной богатейший опыт в пилотируемой космонавтике на низкой околоземной орбите после прекращения участия в программе Международной космической станции", - подчёркивается в материалах.
Эскизным проектированием Российской орбитальной станции занимается РКК "Энергия". Предполагается, что космонавты смогут отправиться на РОС в 2028 году.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что предложил партнёрам по БРИКС создать отдельный специализированный модуль для новой станции. Это предложение, по словам Борисова, нашло отклик.
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