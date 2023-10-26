https://ria.ru/20231026/rassledovanie-1905280347.html

СМИ: в ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байдена

СМИ: в ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байдена - РИА Новости, 26.10.2023

СМИ: в ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байдена

Некоторые сотрудники ФБР препятствовали расследованию о возможной преступной активности семьи президента США Джо Байдена, ложно называя данные из секретных... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T03:21

2023-10-26T03:21

2023-10-26T05:19

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вашингтон (штат)

хантер байден

фбр

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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Некоторые сотрудники ФБР препятствовали расследованию о возможной преступной активности семьи президента США Джо Байдена, ложно называя данные из секретных источников фейком, сообщает телеканал Fox News. Ранее республиканцы заявили, что в их распоряжении имеются документы, подтверждающие крупные переводы на имя Хантера Байдена из Китая, при этом в качестве адреса был указан личный адрес Джо Байдена. Республиканцы подозревают Байдена в коррупции и использовании служебного положения в его бытность вице-президентом США. "ФБР поддерживало связь более чем с 40 конфиденциальными источниками по различным уголовным вопросам, связанным с семьей Байден, включая Джо Байдена, в то время, когда он работал вице-президентом. С такой информацией ознакомился сенатор-республиканец Чак Грэссли", - сообщает телеканал. По этим данным, источники "предоставляли секретную информацию ФБР, относящуюся к Джо, Хантеру и Джеймсу Байденам", с ними работали в разных офисах бюро. Однако сенатор Грэссли узнал, что "оперативная группа ФБР в офисе в Вашингтоне пыталась - и в некоторых случаях успешно - блокировать отчеты и сообщения от источников, ложно дискредитируя их как иностранную дезинформацию", сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, эти усилия "стали причиной прекращения следственной деятельности". При этом, как смог установить сенатор, как минимум в одном случае сотрудника, передававшего сведения, проверили и не обнаружили связей с известными каналами дезинформации, говорится в сообщении. Свои заключения сенатор описал в послании главе минюста США Меррику Гарланду, сообщает телеканал. Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".

https://ria.ru/20230927/bayden-1899006018.html

https://ria.ru/20230818/bayden-1890951421.html

сша

китай

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сша, китай, вашингтон (штат), хантер байден, фбр, в мире