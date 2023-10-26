https://ria.ru/20231026/rassledovanie-1905280347.html
СМИ: в ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байдена
СМИ: в ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байдена - РИА Новости, 26.10.2023
СМИ: в ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байдена
Некоторые сотрудники ФБР препятствовали расследованию о возможной преступной активности семьи президента США Джо Байдена, ложно называя данные из секретных... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T03:21
2023-10-26T03:21
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ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Некоторые сотрудники ФБР препятствовали расследованию о возможной преступной активности семьи президента США Джо Байдена, ложно называя данные из секретных источников фейком, сообщает телеканал Fox News. Ранее республиканцы заявили, что в их распоряжении имеются документы, подтверждающие крупные переводы на имя Хантера Байдена из Китая, при этом в качестве адреса был указан личный адрес Джо Байдена. Республиканцы подозревают Байдена в коррупции и использовании служебного положения в его бытность вице-президентом США. "ФБР поддерживало связь более чем с 40 конфиденциальными источниками по различным уголовным вопросам, связанным с семьей Байден, включая Джо Байдена, в то время, когда он работал вице-президентом. С такой информацией ознакомился сенатор-республиканец Чак Грэссли", - сообщает телеканал. По этим данным, источники "предоставляли секретную информацию ФБР, относящуюся к Джо, Хантеру и Джеймсу Байденам", с ними работали в разных офисах бюро. Однако сенатор Грэссли узнал, что "оперативная группа ФБР в офисе в Вашингтоне пыталась - и в некоторых случаях успешно - блокировать отчеты и сообщения от источников, ложно дискредитируя их как иностранную дезинформацию", сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, эти усилия "стали причиной прекращения следственной деятельности". При этом, как смог установить сенатор, как минимум в одном случае сотрудника, передававшего сведения, проверили и не обнаружили связей с известными каналами дезинформации, говорится в сообщении. Свои заключения сенатор описал в послании главе минюста США Меррику Гарланду, сообщает телеканал. Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".
https://ria.ru/20230927/bayden-1899006018.html
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сша, китай, вашингтон (штат), хантер байден, фбр, в мире
США, Китай, Вашингтон (штат), Хантер Байден, ФБР, В мире
СМИ: в ФБР пытались помешать расследованию о преступлениях семьи Байдена
Fox: некоторые в ФБР препятствовали расследованию о преступлениях семьи Байдена
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости.
Некоторые сотрудники ФБР препятствовали расследованию о возможной преступной активности семьи президента США Джо Байдена, ложно называя данные из секретных источников фейком, сообщает телеканал Fox News
.
Ранее республиканцы заявили, что в их распоряжении имеются документы, подтверждающие крупные переводы на имя Хантера Байдена из Китая
, при этом в качестве адреса был указан личный адрес Джо Байдена. Республиканцы подозревают Байдена в коррупции и использовании служебного положения в его бытность вице-президентом США.
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"ФБР поддерживало связь более чем с 40 конфиденциальными источниками по различным уголовным вопросам, связанным с семьей Байден, включая Джо Байдена, в то время, когда он работал вице-президентом. С такой информацией ознакомился сенатор-республиканец Чак Грэссли", - сообщает телеканал.
По этим данным, источники "предоставляли секретную информацию ФБР, относящуюся к Джо, Хантеру и Джеймсу Байденам", с ними работали в разных офисах бюро.
Однако сенатор Грэссли узнал, что "оперативная группа ФБР в офисе в Вашингтоне
пыталась - и в некоторых случаях успешно - блокировать отчеты и сообщения от источников, ложно дискредитируя их как иностранную дезинформацию", сообщает телеканал. Как говорится в сообщении, эти усилия "стали причиной прекращения следственной деятельности".
При этом, как смог установить сенатор, как минимум в одном случае сотрудника, передававшего сведения, проверили и не обнаружили связей с известными каналами дезинформации, говорится в сообщении. Свои заключения сенатор описал в послании главе минюста США Меррику Гарланду, сообщает телеканал.
Байден неоднократно категорично отвергал все обвинения, а в Белом доме называли расследование связей главы государства с бизнесом его сына "экстремальной политикой в худшем виде".
Байден отказался комментировать расследование против своего сына Хантера