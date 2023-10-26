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В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки
В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки - РИА Новости, 26.10.2023
В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки
Полиция в Дзержинске задержала мужчину, отобравшего на улице телефон у одной маленькой девочки и попытавшегося ограбить еще одну, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:40
2023-10-26T13:40
2023-10-26T13:41
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Полиция в Дзержинске задержала мужчину, отобравшего на улице телефон у одной маленькой девочки и попытавшегося ограбить еще одну, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области. Ранее в местных пабликах появилось видео с уличной камеры, где видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девочкой, а спустя некоторое время поспешно уходит. Утверждалось, что мужчина напал на двух девочек на соседних улицах с разницей в несколько минут. На вид девочка 11-12 лет. "Мужчина с применением насилия, не опасного для жизни, похитил у одной из девочек сотовый телефон. После этого он попытался похитить телефон у другой несовершеннолетней в соседнем доме, однако у девочки при себе гаджета не оказалось", - рассказали в УМВД. По горячим следам подозреваемый был задержан – это 42-летний местный житель, ранее судимый. Его отвезли в отдел для дальнейших разбирательств.
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нижегородская область
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки
В Дзержинске полиция задержала мужчину, отобравшего телефон у девочки
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости.
Полиция в Дзержинске задержала мужчину, отобравшего на улице телефон у одной маленькой девочки и попытавшегося ограбить еще одну, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции
Нижегородской области.
Ранее в местных пабликах появилось видео с уличной камеры, где видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девочкой, а спустя некоторое время поспешно уходит. Утверждалось, что мужчина напал на двух девочек на соседних улицах с разницей в несколько минут. На вид девочка 11-12 лет.
"Мужчина с применением насилия, не опасного для жизни, похитил у одной из девочек сотовый телефон. После этого он попытался похитить телефон у другой несовершеннолетней в соседнем доме, однако у девочки при себе гаджета не оказалось", - рассказали в УМВД.
По горячим следам подозреваемый был задержан – это 42-летний местный житель, ранее судимый. Его отвезли в отдел для дальнейших разбирательств.
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