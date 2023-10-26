Рейтинг@Mail.ru
В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 26.10.2023 (обновлено: 13:41 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/proisshestvie-1905371069.html
В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки
В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки - РИА Новости, 26.10.2023
В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки
Полиция в Дзержинске задержала мужчину, отобравшего на улице телефон у одной маленькой девочки и попытавшегося ограбить еще одну, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:40
2023-10-26T13:41
происшествия
нижегородская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Полиция в Дзержинске задержала мужчину, отобравшего на улице телефон у одной маленькой девочки и попытавшегося ограбить еще одну, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области. Ранее в местных пабликах появилось видео с уличной камеры, где видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девочкой, а спустя некоторое время поспешно уходит. Утверждалось, что мужчина напал на двух девочек на соседних улицах с разницей в несколько минут. На вид девочка 11-12 лет. "Мужчина с применением насилия, не опасного для жизни, похитил у одной из девочек сотовый телефон. После этого он попытался похитить телефон у другой несовершеннолетней в соседнем доме, однако у девочки при себе гаджета не оказалось", - рассказали в УМВД. По горячим следам подозреваемый был задержан – это 42-летний местный житель, ранее судимый. Его отвезли в отдел для дальнейших разбирательств.
https://ria.ru/20231025/schelkovo-1905228524.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Дзержинске задержали мужчину, отобравшего телефон у девочки

В Дзержинске полиция задержала мужчину, отобравшего телефон у девочки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 окт - РИА Новости. Полиция в Дзержинске задержала мужчину, отобравшего на улице телефон у одной маленькой девочки и попытавшегося ограбить еще одну, сообщили РИА Новости в пресс-службе полиции Нижегородской области.
Ранее в местных пабликах появилось видео с уличной камеры, где видно, как мужчина заходит в подъезд вслед за девочкой, а спустя некоторое время поспешно уходит. Утверждалось, что мужчина напал на двух девочек на соседних улицах с разницей в несколько минут. На вид девочка 11-12 лет.
"Мужчина с применением насилия, не опасного для жизни, похитил у одной из девочек сотовый телефон. После этого он попытался похитить телефон у другой несовершеннолетней в соседнем доме, однако у девочки при себе гаджета не оказалось", - рассказали в УМВД.
По горячим следам подозреваемый был задержан – это 42-летний местный житель, ранее судимый. Его отвезли в отдел для дальнейших разбирательств.
Вручение сертификата на автомобиль жителю Щелково - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
Пенсионеру из Щелково за поимку грабителя вручили сертификат на автомобиль
25 октября, 18:25
 
ПроисшествияНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала