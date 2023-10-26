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В Петербурге заметили лису - РИА Новости, 26.10.2023
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13:30 26.10.2023 (обновлено: 13:36 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/peterburg-1905367196.html
В Петербурге заметили лису
В Петербурге заметили лису - РИА Новости, 26.10.2023
В Петербурге заметили лису
Лиса была замечена в ночное время в районе парка "Новая Голландия" в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщили власти Красногвардейского района. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:30
2023-10-26T13:36
санкт-петербург
гатчинский район
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Лиса была замечена в ночное время в районе парка "Новая Голландия" в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщили власти Красногвардейского района. "Лисы снова начали приходить в город. Одна из Патрикеевных решила прогуляться ночью по Новой Голландии", - информирует пресс-служба районной администрации в своем Telegram-канале. Пост сопровождается видео, на котором лиса деловито следует через песчаную дорожку на газон. Еще одно видео демонстрирует другую лису, замеченную в дневное время у магазина в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области. Животное спокойно сидит рядом с перилами, будто домашняя собака.
санкт-петербург
гатчинский район
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санкт-петербург, гатчинский район, красногвардейский район
Санкт-Петербург, Гатчинский район, Красногвардейский район
В Петербурге заметили лису

В историческом центре Петербурга заметили лису

© Фото : Пресс-сек Красногвардейского/TelegramЛиса, замеченная местными жителями возле магазина в поселке Елизаветино в Ленинградской области
Лиса, замеченная местными жителями возле магазина в поселке Елизаветино в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Фото : Пресс-сек Красногвардейского/Telegram
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Лиса была замечена в ночное время в районе парка "Новая Голландия" в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщили власти Красногвардейского района.
«
"Лисы снова начали приходить в город. Одна из Патрикеевных решила прогуляться ночью по Новой Голландии", - информирует пресс-служба районной администрации в своем Telegram-канале.
Пост сопровождается видео, на котором лиса деловито следует через песчаную дорожку на газон.
Еще одно видео демонстрирует другую лису, замеченную в дневное время у магазина в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области. Животное спокойно сидит рядом с перилами, будто домашняя собака.
 
Санкт-ПетербургГатчинский районКрасногвардейский район
 
 
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