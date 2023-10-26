https://ria.ru/20231026/peterburg-1905367196.html

В Петербурге заметили лису

В Петербурге заметили лису - РИА Новости, 26.10.2023

В Петербурге заметили лису

Лиса была замечена в ночное время в районе парка "Новая Голландия" в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщили власти Красногвардейского района. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T13:30

2023-10-26T13:30

2023-10-26T13:36

санкт-петербург

гатчинский район

красногвардейский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Лиса была замечена в ночное время в районе парка "Новая Голландия" в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщили власти Красногвардейского района. "Лисы снова начали приходить в город. Одна из Патрикеевных решила прогуляться ночью по Новой Голландии", - информирует пресс-служба районной администрации в своем Telegram-канале. Пост сопровождается видео, на котором лиса деловито следует через песчаную дорожку на газон. Еще одно видео демонстрирует другую лису, замеченную в дневное время у магазина в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области. Животное спокойно сидит рядом с перилами, будто домашняя собака.

санкт-петербург

гатчинский район

красногвардейский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, гатчинский район, красногвардейский район