https://ria.ru/20231026/peterburg-1905367196.html
В Петербурге заметили лису
В Петербурге заметили лису - РИА Новости, 26.10.2023
В Петербурге заметили лису
Лиса была замечена в ночное время в районе парка "Новая Голландия" в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщили власти Красногвардейского района. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T13:30
2023-10-26T13:30
2023-10-26T13:36
санкт-петербург
гатчинский район
красногвардейский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 окт – РИА Новости. Лиса была замечена в ночное время в районе парка "Новая Голландия" в историческом центре Санкт-Петербурга, сообщили власти Красногвардейского района. "Лисы снова начали приходить в город. Одна из Патрикеевных решила прогуляться ночью по Новой Голландии", - информирует пресс-служба районной администрации в своем Telegram-канале. Пост сопровождается видео, на котором лиса деловито следует через песчаную дорожку на газон. Еще одно видео демонстрирует другую лису, замеченную в дневное время у магазина в поселке Елизаветино Гатчинского района Ленинградской области. Животное спокойно сидит рядом с перилами, будто домашняя собака.
санкт-петербург
гатчинский район
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санкт-петербург, гатчинский район, красногвардейский район
Санкт-Петербург, Гатчинский район, Красногвардейский район
В Петербурге заметили лису
В историческом центре Петербурга заметили лису