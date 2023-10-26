https://ria.ru/20231026/pandemiya-1905396236.html

Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени

Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени - РИА Новости, 26.10.2023

Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия, государства должны подготовиться РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T14:35

2023-10-26T14:35

2023-10-26T14:41

воз

в мире

межпарламентский союз

пандемия

тедрос адханом гебрейесус

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ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия, государства должны подготовиться к реагированию на нее. Об этом он сказал на видео, опубликованном в его X-аккаунте."Следующая пандемия – это вопрос не "если", а "когда". И мы не можем позволить себе повторять ошибки прошлого. Именно поэтому государства-члены ВОЗ ведут переговоры о новом соглашении Pandemic Accord и поправках к Международным медико-санитарным правилам, чтобы укрепить правовую базу для глобального реагирования на пандемии", - сказал он.Глава ВОЗ также призвал членов Межпарламентского союза поддержать эти переговоры для своевременного завершения к Всемирной ассамблее здравоохранения 2024 года. "Ради будущих поколений мы не должны возвращаться к старому циклу паники и пренебрежения, которые сделали наш мир уязвимым", - считает Тедрос.

https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

воз, в мире, межпарламентский союз, пандемия, тедрос адханом гебрейесус