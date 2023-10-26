Рейтинг@Mail.ru
Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 26.10.2023 (обновлено: 14:41 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/pandemiya-1905396236.html
Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени
Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени - РИА Новости, 26.10.2023
Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия, государства должны подготовиться РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T14:35
2023-10-26T14:41
воз
в мире
межпарламентский союз
пандемия
тедрос адханом гебрейесус
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905397564_0:216:3072:1944_1920x0_80_0_0_fca04b95b52b799087ae682f8ce6efb3.jpg
ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия, государства должны подготовиться к реагированию на нее. Об этом он сказал на видео, опубликованном в его X-аккаунте.&quot;Следующая пандемия – это вопрос не &quot;если&quot;, а &quot;когда&quot;. И мы не можем позволить себе повторять ошибки прошлого. Именно поэтому государства-члены ВОЗ ведут переговоры о новом соглашении Pandemic Accord и поправках к Международным медико-санитарным правилам, чтобы укрепить правовую базу для глобального реагирования на пандемии&quot;, - сказал он.Глава ВОЗ также призвал членов Межпарламентского союза поддержать эти переговоры для своевременного завершения к Всемирной ассамблее здравоохранения 2024 года. "Ради будущих поколений мы не должны возвращаться к старому циклу паники и пренебрежения, которые сделали наш мир уязвимым", - считает Тедрос.
https://ria.ru/20230116/ssha-1845030038.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905397564_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_aaa0369d745f79cd6e32f8b5df3dd336.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воз, в мире, межпарламентский союз, пандемия, тедрос адханом гебрейесус
ВОЗ, В мире, Межпарламентский союз, пандемия, Тедрос Адханом Гебрейесус
Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени

Гебрейесус призвал все страны подготовиться к реагированию на новую пандемию

© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIГлава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия, государства должны подготовиться к реагированию на нее. Об этом он сказал на видео, опубликованном в его X-аккаунте.
«

"Следующая пандемия – это вопрос не "если", а "когда". И мы не можем позволить себе повторять ошибки прошлого. Именно поэтому государства-члены ВОЗ ведут переговоры о новом соглашении Pandemic Accord и поправках к Международным медико-санитарным правилам, чтобы укрепить правовую базу для глобального реагирования на пандемии", - сказал он.

Глава ВОЗ также призвал членов Межпарламентского союза поддержать эти переговоры для своевременного завершения к Всемирной ассамблее здравоохранения 2024 года.
«
"Ради будущих поколений мы не должны возвращаться к старому циклу паники и пренебрежения, которые сделали наш мир уязвимым", - считает Тедрос.
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
США грозят миру новой пандемией
16 января, 08:00
 
ВОЗВ миреМежпарламентский союзпандемияТедрос Адханом Гебрейесус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала