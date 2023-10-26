Глава ВОЗ считает новую пандемию вопросом времени
Гебрейесус призвал все страны подготовиться к реагированию на новую пандемию
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIГлава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 окт – РИА Новости. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что в будущем возникнет новая пандемия, государства должны подготовиться к реагированию на нее. Об этом он сказал на видео, опубликованном в его X-аккаунте.
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"Следующая пандемия – это вопрос не "если", а "когда". И мы не можем позволить себе повторять ошибки прошлого. Именно поэтому государства-члены ВОЗ ведут переговоры о новом соглашении Pandemic Accord и поправках к Международным медико-санитарным правилам, чтобы укрепить правовую базу для глобального реагирования на пандемии", - сказал он.
Глава ВОЗ также призвал членов Межпарламентского союза поддержать эти переговоры для своевременного завершения к Всемирной ассамблее здравоохранения 2024 года.
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"Ради будущих поколений мы не должны возвращаться к старому циклу паники и пренебрежения, которые сделали наш мир уязвимым", - считает Тедрос.