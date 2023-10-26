https://ria.ru/20231026/otravlenie-1905425581.html
Уроженца Мелитополя, отправившего летчикам отравленный торт, задержали
Уроженца Мелитополя, отправившего летчикам отравленный торт, задержали - РИА Новости, 26.10.2023
Уроженца Мелитополя, отправившего летчикам отравленный торт, задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Мелитополя, который передал выпускникам Армавирского военного училища летчиков отравленный алкоголь и... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T16:05
2023-10-26T16:05
2023-10-26T18:59
происшествия
мелитополь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
запорожская область
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов задержали уроженца Мелитополя, который передал выпускникам Армавирского военного училища летчиков отравленный алкоголь и "кондитерское изделие", сообщается в Telegram-канале Следственного комитета."Возбуждено уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины, который подозревается в совершении террористического акта. В кратчайший срок <…> установлена причастность к данному преступлению уроженца города Мелитополя, который при силовой поддержке МВД России был задержан", — подчеркнули в ведомстве.Уточняется, что подозреваемый живет в России с 2015 года. В октябре он "с целью убийства" выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков (АВВАКУЛ) организовал доставку им "алкоголя и кондитерского изделия". Продукты содержали в себе некий медицинский препарат в больших токсических дозах.Мужчину доставили к следователю, сейчас выясняются его мотивы. Также специалисты устанавливают обстоятельства инцидента.Как писала ранее газета "Коммерсант", виски и торт прислали выпускникам якобы от кого-то из однокурсников. Те насторожились, не стали ничего пробовать и обратились в ФСБ. По данным следствия, которые приводит СМИ, отправку посылки курировали украинские спецслужбы.
https://ria.ru/20231025/ukraina-1904927970.html
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internet-group@rian.ru
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Задержанный по делу о теракте в отношении выпускников военного авиаучилища
Кубанское управление СК опубликовало оперативное видео с задержанным по делу о теракте в отношении выпускников военного авиаучилища.
2023-10-26T16:05
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РИА Новости
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происшествия, мелитополь, россия, следственный комитет россии (ск рф), запорожская область
Происшествия, Мелитополь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Запорожская область
Уроженца Мелитополя, отправившего летчикам отравленный торт, задержали
СК объявил о задержании мелитопольца, отправившего летчикам отравленный торт