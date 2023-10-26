https://ria.ru/20231026/moskva-1905444273.html
Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года
Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года - РИА Новости, 26.10.2023
Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года
Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года, всего с момента создания формирования совершено более 7,5 тысячи экстренных выездов,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T17:05
2023-10-26T17:05
2023-10-26T17:05
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года, всего с момента создания формирования совершено более 7,5 тысячи экстренных выездов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Почти 700 выездов совершили дорожные спасатели с начала года... Дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий", - говорится в сообщении. Отмечается, что аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем 173 квалифицированных специалиста, которые прошли обучение у московских спасателей. "В распоряжении формирования восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП. В арсенал дорожного спасателя входят аварийно-спасательный гидравлический инструмент, дыхательное оборудование, комплект аварийного энергоснабжения, средства пожаротушения, приборы химической и радиационной разведки, средства для оказания первой медицинской помощи", - рассказали в комплексе городского хозяйства. Дежурные посты формирования находятся на территориях шести административных округов, недалеко от станции метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево" и "Строгино". Они расположены на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Здесь созданы все необходимые условия для круглосуточного дежурства. В составе формирования также есть диспетчерская служба, которая осуществляет прием вызовов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выезд дежурных смен осуществляется в тесном взаимодействии с ГУ МЧС России по Москве. "Дежурство ведётся круглосуточно. Всего с момента создания формирования совершено более 7,5 тысячи экстренных выездов",- отмечается в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, автомобильные дороги, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Автомобильные дороги, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года, всего с момента создания формирования совершено более 7,5 тысячи экстренных выездов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Почти 700 выездов совершили дорожные спасатели с начала года... Дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий", - говорится в сообщении.
Капремонт моста через канал имени Москвы стартовал на северо-западе столицы
Отмечается, что аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги
" в 2015 году. В нем 173 квалифицированных специалиста, которые прошли обучение у московских спасателей.
"В распоряжении формирования восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП. В арсенал дорожного спасателя входят аварийно-спасательный гидравлический инструмент, дыхательное оборудование, комплект аварийного энергоснабжения, средства пожаротушения, приборы химической и радиационной разведки, средства для оказания первой медицинской помощи", - рассказали в комплексе городского хозяйства.
Дежурные посты формирования находятся на территориях шести административных округов, недалеко от станции метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево" и "Строгино". Они расположены на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Здесь созданы все необходимые условия для круглосуточного дежурства. В составе формирования также есть диспетчерская служба, которая осуществляет прием вызовов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выезд дежурных смен осуществляется в тесном взаимодействии с ГУ МЧС России
по Москве.
"Дежурство ведётся круглосуточно. Всего с момента создания формирования совершено более 7,5 тысячи экстренных выездов",- отмечается в сообщении.