https://ria.ru/20231026/moskva-1905444273.html

Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года

Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года - РИА Новости, 26.10.2023

Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года

Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года, всего с момента создания формирования совершено более 7,5 тысячи экстренных выездов,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T17:05

2023-10-26T17:05

2023-10-26T17:05

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москва

автомобильные дороги

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Дорожные спасатели Москвы совершили почти 700 выездов с начала этого года, всего с момента создания формирования совершено более 7,5 тысячи экстренных выездов, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Почти 700 выездов совершили дорожные спасатели с начала года... Дорожные спасатели оказывают первую помощь пострадавшим в авариях, ликвидируют последствия происшествий", - говорится в сообщении. Отмечается, что аварийно-спасательное формирование создано на базе ГБУ "Автомобильные дороги" в 2015 году. В нем 173 квалифицированных специалиста, которые прошли обучение у московских спасателей. "В распоряжении формирования восемь аварийно-спасательных автомобилей с оборудованием для тушения возгораний и ликвидации последствий ДТП. В арсенал дорожного спасателя входят аварийно-спасательный гидравлический инструмент, дыхательное оборудование, комплект аварийного энергоснабжения, средства пожаротушения, приборы химической и радиационной разведки, средства для оказания первой медицинской помощи", - рассказали в комплексе городского хозяйства. Дежурные посты формирования находятся на территориях шести административных округов, недалеко от станции метро "Ховрино", "Щелковская", "Красногвардейская", "Ясенево", "Кунцево" и "Строгино". Они расположены на МКАД и прилегающих транспортных магистралях. Здесь созданы все необходимые условия для круглосуточного дежурства. В составе формирования также есть диспетчерская служба, которая осуществляет прием вызовов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Выезд дежурных смен осуществляется в тесном взаимодействии с ГУ МЧС России по Москве. "Дежурство ведётся круглосуточно. Всего с момента создания формирования совершено более 7,5 тысячи экстренных выездов",- отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20231026/kapremont-1905384012.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, автомобильные дороги, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), городское хозяйство москвы