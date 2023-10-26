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В Красноярске вновь заметили медведя - РИА Новости, 26.10.2023
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09:21 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/medved-1905298685.html
В Красноярске вновь заметили медведя
В Красноярске вновь заметили медведя - РИА Новости, 26.10.2023
В Красноярске вновь заметили медведя
Очевидец сообщил о медведе, идущем в районе железнодорожной станции в Железнодорожном районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T09:21
2023-10-26T09:21
происшествия
красноярск
советский район
солнечный
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Очевидец сообщил о медведе, идущем в районе железнодорожной станции в Железнодорожном районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. Ранее сообщалось, что городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного неделю назад в разных частях краевого центра. "Сегодня утром поступило сообщение о том, что медведь направляется в сторону ж/д станции Путепровод", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы краевого главка МВД, о медведе сообщил мужчина. Выехавший на место наряд полиции хищника не обнаружил. Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу на прошлой неделе. Зверя видели на самом большом кладбище Красноярска "Бадалык". Оно находится в Советском районе города между двумя густонаселенными микрорайонами Северным и Солнечным. В ночь на воскресенье гуляющий зверь был замечен на другом конце левобережья Красноярска в Октябрьском районе. По данным специалистов, это могут быть два разных животных. Во вторник поступили сообщения о двух разгуливающих медведях. Жителям частного сектора, дачникам, владельцам участков, региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов рекомендовано внимательно контролировать чистоту, не допускать накопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. При обнаружении хищника или его следов жителей просят сообщить об этом по телефону ЕДДС 112.
https://ria.ru/20231024/medved-1904836000.html
https://ria.ru/20230901/medved-1893544325.html
красноярск
советский район
солнечный
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происшествия, красноярск, советский район, солнечный
Происшествия, Красноярск, Советский район, Солнечный
В Красноярске вновь заметили медведя

У железнодорожной станции в Красноярске вновь заметили медведя

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Бурый медведь. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Очевидец сообщил о медведе, идущем в районе железнодорожной станции в Железнодорожном районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД.
Ранее сообщалось, что городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного неделю назад в разных частях краевого центра.
"Сегодня утром поступило сообщение о том, что медведь направляется в сторону ж/д станции Путепровод", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы краевого главка МВД, о медведе сообщил мужчина. Выехавший на место наряд полиции хищника не обнаружил.
Медведь во дворе дома в Красноярске
В Красноярске веден режим угрозы возникновения ЧС из-за медведя
24 октября, 06:58
Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу на прошлой неделе. Зверя видели на самом большом кладбище Красноярска "Бадалык". Оно находится в Советском районе города между двумя густонаселенными микрорайонами Северным и Солнечным. В ночь на воскресенье гуляющий зверь был замечен на другом конце левобережья Красноярска в Октябрьском районе. По данным специалистов, это могут быть два разных животных. Во вторник поступили сообщения о двух разгуливающих медведях.
Жителям частного сектора, дачникам, владельцам участков, региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов рекомендовано внимательно контролировать чистоту, не допускать накопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. При обнаружении хищника или его следов жителей просят сообщить об этом по телефону ЕДДС 112.
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