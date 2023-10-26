https://ria.ru/20231026/medved-1905298685.html

В Красноярске вновь заметили медведя

В Красноярске вновь заметили медведя - РИА Новости, 26.10.2023

В Красноярске вновь заметили медведя

Очевидец сообщил о медведе, идущем в районе железнодорожной станции в Железнодорожном районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:21

2023-10-26T09:21

2023-10-26T09:21

происшествия

красноярск

советский район

солнечный

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875932672_0:117:3072:1845_1920x0_80_0_0_aa3208613c5264ec630a9ac83ce653d6.jpg

КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Очевидец сообщил о медведе, идущем в районе железнодорожной станции в Железнодорожном районе Красноярска, сообщает краевой главк МВД. Ранее сообщалось, что городские власти объявили режим угрозы возникновения ЧС из-за разгуливающего по городу медведя, замеченного неделю назад в разных частях краевого центра. "Сегодня утром поступило сообщение о том, что медведь направляется в сторону ж/д станции Путепровод", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы краевого главка МВД, о медведе сообщил мужчина. Выехавший на место наряд полиции хищника не обнаружил. Первые сообщения о гуляющем медведе появились в пятницу на прошлой неделе. Зверя видели на самом большом кладбище Красноярска "Бадалык". Оно находится в Советском районе города между двумя густонаселенными микрорайонами Северным и Солнечным. В ночь на воскресенье гуляющий зверь был замечен на другом конце левобережья Красноярска в Октябрьском районе. По данным специалистов, это могут быть два разных животных. Во вторник поступили сообщения о двух разгуливающих медведях. Жителям частного сектора, дачникам, владельцам участков, региональным операторам по вывозу твердых коммунальных отходов рекомендовано внимательно контролировать чистоту, не допускать накопления пищевых отходов, которые могут привлекать хищника, особенно возле придомовых территорий. При обнаружении хищника или его следов жителей просят сообщить об этом по телефону ЕДДС 112.

https://ria.ru/20231024/medved-1904836000.html

https://ria.ru/20230901/medved-1893544325.html

красноярск

советский район

солнечный

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, красноярск, советский район, солнечный