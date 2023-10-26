https://ria.ru/20231026/luna-25-1905506116.html

Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны

Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны - РИА Новости, 26.10.2023

Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны

Президент России Владимир Путин заявил, что уже понятно, что произошло с "Луной-25", причины не в излишках нормативной базы. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T21:31

2023-10-26T21:31

2023-10-26T22:35

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже понятно, что произошло с "Луной-25", причины не в излишках нормативной базы.На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо. Он отметил, что переизбыток контроля страдают сроки, стоимость проектов и затруднен переход в отрасль технологий компаний из смежных областей."Даже при современных избыточных требованиях, о которых вы сказали, все-таки такие сбои, как с "Луной-25" происходят, поэтому, видимо, регулирование, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляет нас от подобных инцидентов. Хотя, конечно, это отдельная тема, надо посмотреть повнимательнее, Юрий Иванович (ред. - Борисов, глава Роскосмоса) уже доложил, что в принципе уже понятно, что там произошло. Но это все произошло, несмотря на это регулирование", - сказал Путин.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.Однако 19 августа "Роскосмос" констатировал, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, ркк "энергия", космос, космос - риа наука, россия, роскосмос, луна, южный полюс, юрий борисов (роскосмос)