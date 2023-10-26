Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны - РИА Новости, 26.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
21:31 26.10.2023 (обновлено: 22:35 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/luna-25-1905506116.html
Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны
Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны - РИА Новости, 26.10.2023
Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны
Президент России Владимир Путин заявил, что уже понятно, что произошло с "Луной-25", причины не в излишках нормативной базы. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:31
2023-10-26T22:35
наука
владимир путин
ркк "энергия"
космос
космос - риа наука
россия
роскосмос
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905505856_0:0:3173:1785_1920x0_80_0_0_fc9dc972592c1104ffa656e21ed5a771.jpg
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже понятно, что произошло с "Луной-25", причины не в излишках нормативной базы.На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо. Он отметил, что переизбыток контроля страдают сроки, стоимость проектов и затруднен переход в отрасль технологий компаний из смежных областей."Даже при современных избыточных требованиях, о которых вы сказали, все-таки такие сбои, как с "Луной-25" происходят, поэтому, видимо, регулирование, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляет нас от подобных инцидентов. Хотя, конечно, это отдельная тема, надо посмотреть повнимательнее, Юрий Иванович (ред. - Борисов, глава Роскосмоса) уже доложил, что в принципе уже понятно, что там произошло. Но это все произошло, несмотря на это регулирование", - сказал Путин.Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.Однако 19 августа "Роскосмос" констатировал, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.
https://ria.ru/20231026/luna-25-1905509610.html
космос
россия
луна
южный полюс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905505856_442:0:3173:2048_1920x0_80_0_0_2da439f4d50960901e7a9f246bb5f582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, ркк "энергия", космос, космос - риа наука, россия, роскосмос, луна, южный полюс, юрий борисов (роскосмос)
Наука, Владимир Путин, РКК "Энергия", Космос, Космос - РИА Наука, Россия, Роскосмос, Луна, Южный полюс, Юрий Борисов (Роскосмос)
Путин заявил, что причины сбоя с "Луной-25" уже понятны

Путин о том, что произошло с "Луной-25": причины не в излишках нормативной базы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ В. Путин посетил ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Читать ria.ru в
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уже понятно, что произошло с "Луной-25", причины не в излишках нормативной базы.
На встрече Путина с молодыми учеными и специалистами космической отрасли один из участников Антон Куликов указал на проблему бюрократической нагрузки на отрасль. По его словам, современной "нормативке" не хватает гибкости, которая позволила бы сконцентрировать внимание на критически важных элементах и ослабить контроль там, где это допустимо. Он отметил, что переизбыток контроля страдают сроки, стоимость проектов и затруднен переход в отрасль технологий компаний из смежных областей.
«
"Даже при современных избыточных требованиях, о которых вы сказали, все-таки такие сбои, как с "Луной-25" происходят, поэтому, видимо, регулирование, избыточность нормативного регулирования и забюрокраченность не избавляет нас от подобных инцидентов. Хотя, конечно, это отдельная тема, надо посмотреть повнимательнее, Юрий Иванович (ред. - Борисов, глава Роскосмоса) уже доложил, что в принципе уже понятно, что там произошло. Но это все произошло, несмотря на это регулирование", - сказал Путин.
Ракета "Союз 2.1б" с первой за почти 50 лет отечественной лунной станцией стартовала с космодрома Восточный 11 августа. Шестнадцатого августа аппарат вышел на окололунную орбиту. Девятнадцатого августа ожидался переход на предпосадочную орбиту, а мягкая посадка на Южный полюс Луны - 21 августа.
Президент РФ В. Путин посетил ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
Путин сообщил, что его расстроил инцидент с "Луной-25"
26 октября, 21:51
Однако 19 августа "Роскосмос" констатировал, что на борту станции произошла нештатная ситуация, не позволившая выполнить переход на предпосадочную орбиту с заданными параметрами. На следующий день госкорпорация сообщила, что "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту, столкнулась с Луной и прекратила существование.
Позже глава "Роскосмоса" Юрий Борисов назвал причину ЧП - двигатель "Луны-25" при попытке перейти на предпосадочную орбиту проработал 127 секунд вместо 84, и аппарат врезался в спутник Земли.
 
НаукаВладимир ПутинРКК "Энергия"КосмосКосмос - РИА НаукаРоссияРоскосмосЛунаЮжный полюсЮрий Борисов (Роскосмос)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала