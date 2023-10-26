https://ria.ru/20231026/kosmos-1905514918.html

Проблема пусков "Союза" с Восточного прорабатывается, заявил Борисов

Проблема пусков "Союза" с Восточного прорабатывается, заявил Борисов - РИА Новости, 26.10.2023

Проблема пусков "Союза" с Восточного прорабатывается, заявил Борисов

Проблема использования корабля "Союз" с космодрома Восточный связана с системой спасения, эти вопросы прорабатываются, сообщил в четверг гендиректор... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:23

2023-10-26T22:23

2023-10-26T22:23

наука

космос - риа наука

россия

байконур (город)

юрий борисов (роскосмос)

владимир путин

роскосмос

ркк "энергия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895763133_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_6e8e44b4d0f8212ffc3645fe5b038c48.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проблема использования корабля "Союз" с космодрома Восточный связана с системой спасения, эти вопросы прорабатываются, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Вот, с коллегами проработаем, там проблема в системе спасения, она по-другому должна работать, чем с Байконура. Если мы найдём решение, это целесообразно", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми сотрудниками ракетно-космической отрасли. Как пояснил генконструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьёв, при полёте с Восточного на орбиты вроде тех, по которой летает Международная космическая станция, корабль практически сразу оказывается над Тихим океаном.

https://ria.ru/20231012/nauka-1901549031.html

россия

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, россия, байконур (город), юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос, ркк "энергия"