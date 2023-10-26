https://ria.ru/20231026/kosmos-1905514918.html
Проблема пусков "Союза" с Восточного прорабатывается, заявил Борисов
Проблема пусков "Союза" с Восточного прорабатывается, заявил Борисов - РИА Новости, 26.10.2023
Проблема пусков "Союза" с Восточного прорабатывается, заявил Борисов
Проблема использования корабля "Союз" с космодрома Восточный связана с системой спасения, эти вопросы прорабатываются, сообщил в четверг гендиректор... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:23
2023-10-26T22:23
2023-10-26T22:23
наука
космос - риа наука
россия
байконур (город)
юрий борисов (роскосмос)
владимир путин
роскосмос
ркк "энергия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895763133_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_6e8e44b4d0f8212ffc3645fe5b038c48.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проблема использования корабля "Союз" с космодрома Восточный связана с системой спасения, эти вопросы прорабатываются, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. "Вот, с коллегами проработаем, там проблема в системе спасения, она по-другому должна работать, чем с Байконура. Если мы найдём решение, это целесообразно", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми сотрудниками ракетно-космической отрасли. Как пояснил генконструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьёв, при полёте с Восточного на орбиты вроде тех, по которой летает Международная космическая станция, корабль практически сразу оказывается над Тихим океаном.
https://ria.ru/20231012/nauka-1901549031.html
россия
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895763133_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_df00e96e0a78e686794125179c8fc63d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, россия, байконур (город), юрий борисов (роскосмос), владимир путин, роскосмос, ркк "энергия"
Наука, Космос - РИА Наука, Россия, Байконур (город), Юрий Борисов (Роскосмос), Владимир Путин, Роскосмос, РКК "Энергия"
Проблема пусков "Союза" с Восточного прорабатывается, заявил Борисов
Борисов: проблема пусков "Союза" с Восточного прорабатывается
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Проблема использования корабля "Союз" с космодрома Восточный связана с системой спасения, эти вопросы прорабатываются, сообщил в четверг гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"Вот, с коллегами проработаем, там проблема в системе спасения, она по-другому должна работать, чем с Байконура. Если мы найдём решение, это целесообразно", - сказал Борисов на встрече президента РФ Владимира Путина с молодыми сотрудниками ракетно-космической отрасли.
Как пояснил генконструктор - заместитель гендиректора РКК "Энергия" Владимир Соловьёв, при полёте с Восточного на орбиты вроде тех, по которой летает Международная космическая станция, корабль практически сразу оказывается над Тихим океаном.
Космос как фабрика жизни. Масштабные проекты привлекают ученых в Россию