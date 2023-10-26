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Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики - РИА Новости, 26.10.2023
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22:10 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/kosmonavtika-1905513340.html
Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики
Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики - РИА Новости, 26.10.2023
Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики
Президент России Владимир Путин призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики и делать все своевременно, так как без этого невозможно... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T22:10
2023-10-26T22:10
россия
владимир путин
ркк "энергия"
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики и делать все своевременно, так как без этого невозможно эффективно развивать космическую отрасль. "Первое, и я думаю, что самое главное, это мы все должны понимать, и правительство должно понимать, на самом деле понимание такое есть, что без пилотируемой космонавтики мы развивать эффективно космос и космические услуги не сможем. Второе, и тоже не менее важное, делать нужно все своевременно", - сказал он на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Путин пояснил, что "если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, значит и технологические, технические, то тогда может возникнуть вот этот разрыв в пилотируемой космонавтике". "Ну сегодня тоже как раз будем об этом говорить. Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично, по мере исчерпания ресурса МКС чтобы появлялся постепенно и в конце концов появился в нужный момент не один сегмент, а именно вся станция", - сказал глава государства.
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россия, владимир путин, ркк "энергия"
Россия, Владимир Путин, РКК "Энергия"
Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики

Путин призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики и делать все своевременно, так как без этого невозможно эффективно развивать космическую отрасль.
«
"Первое, и я думаю, что самое главное, это мы все должны понимать, и правительство должно понимать, на самом деле понимание такое есть, что без пилотируемой космонавтики мы развивать эффективно космос и космические услуги не сможем. Второе, и тоже не менее важное, делать нужно все своевременно", - сказал он на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
Путин пояснил, что "если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, значит и технологические, технические, то тогда может возникнуть вот этот разрыв в пилотируемой космонавтике".
«
"Ну сегодня тоже как раз будем об этом говорить. Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично, по мере исчерпания ресурса МКС чтобы появлялся постепенно и в конце концов появился в нужный момент не один сегмент, а именно вся станция", - сказал глава государства.
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО РКК Энергия им. С.П. Королёва - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
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РоссияВладимир ПутинРКК "Энергия"
 
 
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