Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики
Путин призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
Президент РФ Владимир Путин общается с молодыми учеными во время посещения ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва"
КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики и делать все своевременно, так как без этого невозможно эффективно развивать космическую отрасль.
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"Первое, и я думаю, что самое главное, это мы все должны понимать, и правительство должно понимать, на самом деле понимание такое есть, что без пилотируемой космонавтики мы развивать эффективно космос и космические услуги не сможем. Второе, и тоже не менее важное, делать нужно все своевременно", - сказал он на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли.
Путин пояснил, что "если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, значит и технологические, технические, то тогда может возникнуть вот этот разрыв в пилотируемой космонавтике".
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"Ну сегодня тоже как раз будем об этом говорить. Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично, по мере исчерпания ресурса МКС чтобы появлялся постепенно и в конце концов появился в нужный момент не один сегмент, а именно вся станция", - сказал глава государства.