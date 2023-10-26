https://ria.ru/20231026/kosmonavtika-1905513340.html

Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики

Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики - РИА Новости, 26.10.2023

Путин заявил о недопустимости разрывов в развитии пилотируемой космонавтики

Президент России Владимир Путин призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики и делать все своевременно, так как без этого невозможно... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T22:10

2023-10-26T22:10

2023-10-26T22:10

россия

владимир путин

ркк "энергия"

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КОРОЛЕВ (Московская область), 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал не допускать "разрывов" в развитии пилотируемой космонавтики и делать все своевременно, так как без этого невозможно эффективно развивать космическую отрасль. "Первое, и я думаю, что самое главное, это мы все должны понимать, и правительство должно понимать, на самом деле понимание такое есть, что без пилотируемой космонавтики мы развивать эффективно космос и космические услуги не сможем. Второе, и тоже не менее важное, делать нужно все своевременно", - сказал он на встрече с молодыми учеными и специалистами космической отрасли. Путин пояснил, что "если своевременно не будут сделаны финансовые заделы, значит и технологические, технические, то тогда может возникнуть вот этот разрыв в пилотируемой космонавтике". "Ну сегодня тоже как раз будем об этом говорить. Цель заключается в том, чтобы никаких разрывов не было, чтобы работа шла ритмично, по мере исчерпания ресурса МКС чтобы появлялся постепенно и в конце концов появился в нужный момент не один сегмент, а именно вся станция", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231026/kosmos-1905507956.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, ркк "энергия"