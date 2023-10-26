Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи
В ГД появится комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства
Здание Государственной думы РФ . Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила в своем Telegram-канале, что спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение переименовать "комитет по вопросам семьи, женщин и детей" в "комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства".
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"Сегодня даны поручения по утверждению нового названия одного из важнейших, на мой взгляд, комитетов в Госдуме: комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства – именно так теперь будет звучать новое название. Соответствующее решение сегодня было принято на пленарном заседании. Поручение о подготовке предложений по переименованию Комитета по вопросам семьи, женщин и детей дано председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным накануне Дня отца в России", - написала Кузнецова.
Она добавила, что переименование отражает российские приоритеты, относящиеся к поддержке традиционных семейных ценностей, а также новое название отобразит важнейшие задачи в работе комитета.
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"Вопросы отцовства впервые за 30 лет (работы) парламента наконец-то нашли свое отражение в названии комитета", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Как отмечается на сайте Госдумы, председатель комитета Нина Останина отметила, что решение о переименовании встретило большую поддержку депутатов.
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"Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже", — добавила парламентарий. -