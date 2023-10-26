https://ria.ru/20231026/komitet-1905494360.html

Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи

Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи - РИА Новости, 26.10.2023

Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила в своем Telegram-канале, что спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение переименовать "комитет по вопросам семьи,... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T20:12

2023-10-26T20:12

2023-10-26T20:12

общество

вячеслав володин

госдума рф

анна кузнецова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/02/1776093423_0:23:3051:1739_1920x0_80_0_0_46a8b84ed3e0a7f0f3fc6f83b3834075.jpg

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила в своем Telegram-канале, что спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение переименовать "комитет по вопросам семьи, женщин и детей" в "комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства". "Сегодня даны поручения по утверждению нового названия одного из важнейших, на мой взгляд, комитетов в Госдуме: комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства – именно так теперь будет звучать новое название. Соответствующее решение сегодня было принято на пленарном заседании. Поручение о подготовке предложений по переименованию Комитета по вопросам семьи, женщин и детей дано председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным накануне Дня отца в России", - написала Кузнецова.Она добавила, что переименование отражает российские приоритеты, относящиеся к поддержке традиционных семейных ценностей, а также новое название отобразит важнейшие задачи в работе комитета. "Вопросы отцовства впервые за 30 лет (работы) парламента наконец-то нашли свое отражение в названии комитета", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Как отмечается на сайте Госдумы, председатель комитета Нина Останина отметила, что решение о переименовании встретило большую поддержку депутатов. "Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже", — добавила парламентарий. -

https://ria.ru/20231018/malchiki-1903615402.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вячеслав володин, госдума рф, анна кузнецова