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Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи - РИА Новости, 26.10.2023
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20:12 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/komitet-1905494360.html
Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи
Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи - РИА Новости, 26.10.2023
Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила в своем Telegram-канале, что спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение переименовать "комитет по вопросам семьи,... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T20:12
2023-10-26T20:12
общество
вячеслав володин
госдума рф
анна кузнецова
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила в своем Telegram-канале, что спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение переименовать "комитет по вопросам семьи, женщин и детей" в "комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства". "Сегодня даны поручения по утверждению нового названия одного из важнейших, на мой взгляд, комитетов в Госдуме: комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства – именно так теперь будет звучать новое название. Соответствующее решение сегодня было принято на пленарном заседании. Поручение о подготовке предложений по переименованию Комитета по вопросам семьи, женщин и детей дано председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным накануне Дня отца в России", - написала Кузнецова.Она добавила, что переименование отражает российские приоритеты, относящиеся к поддержке традиционных семейных ценностей, а также новое название отобразит важнейшие задачи в работе комитета. "Вопросы отцовства впервые за 30 лет (работы) парламента наконец-то нашли свое отражение в названии комитета", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы. Как отмечается на сайте Госдумы, председатель комитета Нина Останина отметила, что решение о переименовании встретило большую поддержку депутатов. &quot;Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже&quot;, — добавила парламентарий. -
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общество, вячеслав володин, госдума рф, анна кузнецова
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Анна Кузнецова
Володин поручил переименовать комитет Госдумы по вопросам семьи

В ГД появится комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Государственной думы РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила в своем Telegram-канале, что спикер ГД Вячеслав Володин дал поручение переименовать "комитет по вопросам семьи, женщин и детей" в "комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства".
«
"Сегодня даны поручения по утверждению нового названия одного из важнейших, на мой взгляд, комитетов в Госдуме: комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства – именно так теперь будет звучать новое название. Соответствующее решение сегодня было принято на пленарном заседании. Поручение о подготовке предложений по переименованию Комитета по вопросам семьи, женщин и детей дано председателем Госдумы Вячеславом Викторовичем Володиным накануне Дня отца в России", - написала Кузнецова.
Она добавила, что переименование отражает российские приоритеты, относящиеся к поддержке традиционных семейных ценностей, а также новое название отобразит важнейшие задачи в работе комитета.
«
"Вопросы отцовства впервые за 30 лет (работы) парламента наконец-то нашли свое отражение в названии комитета", — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
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Как отмечается на сайте Госдумы, председатель комитета Нина Останина отметила, что решение о переименовании встретило большую поддержку депутатов.
«

"Мы сделаем все для того, чтобы защита касалась не только женщин, не только детей, но и мужчин тоже", — добавила парламентарий. -

 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФАнна Кузнецова
 
 
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