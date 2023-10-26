https://ria.ru/20231026/frantsiya-1905302048.html

Во Франции осудили мужчину, сбежавшего из тюрьмы на вертолете

Во Франции осудили мужчину, сбежавшего из тюрьмы на вертолете - РИА Новости, 26.10.2023

Во Франции осудили мужчину, сбежавшего из тюрьмы на вертолете

"Самого знаменитого заключенного" Франции Редуана Фаида, который, отбывая 25-летний срок, в 2018 году сбежал из тюрьмы на вертолете, суд приговорил к 14 годам... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T09:41

2023-10-26T09:41

2023-10-26T10:02

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ПАРИЖ, 26 окт – РИА Новости. "Самого знаменитого заключенного" Франции Редуана Фаида, который, отбывая 25-летний срок, в 2018 году сбежал из тюрьмы на вертолете, суд приговорил к 14 годам тюрьмы за побег сообщает издание Monde. Этот приговор не может быть совмещен с тем, по которому Фаид был осуждён ранее. Он должен был выйти из тюрьмы в 2046 году, теперь же на свободу грабитель выйдет лишь в 2060, в возрасте 88 лет. Его старшего брата Рашида, который являлся основным сообщником при побеге, приговорили к 10 годам за решеткой. Судебный процесс против Фаида длился с начала сентября. Перед судом присяжных в Париже также предстали пять его родственников. Сообщается, что присяжным нужно было ответить на 194 вопроса о виновности 51-летнего подсудимого, ранее осужденного за неоднократные ограбления, а также двух его братьев и трех племянников. Обвинение требовало приговорить Фаида к 22 годам лишения свободы. Его 65-летнего брата, признавшегося в том, что управлял вертолетом и распилил тюремную решетку, просили приговорить к 18 годам тюрьмы. Как отметила адвокат преступника Мари Виолло, этот приговор достаточно суров, потому как Фаид отбывает наказание в одиночной камере, закованный в наручники. В июле 2018 года налетчик-рецидивист Редуан Фаид, отбывавший 25-летний срок за вооруженные ограбления, одно из которых привело к смерти полицейского, совершил побег из тюрьмы в департаменте Сена и Марна под Парижем на вертолете, зарегистрированном в Бельгии. Впоследствии вертолет обнаружили сгоревшим в другом парижском пригороде. При побеге Фаиду помогали трое вооруженных подельников. После трех месяцев в бегах злоумышленника все же вновь арестовали. За пять лет до первого побега Фаид уже предпринимал удачную попытку выбраться из заключения. Тогда он взорвал стену тюрьмы и взял в заложники нескольких сотрудников учреждения.

https://ria.ru/20181010/1530351661.html

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