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Путин назвал действия 119-й бригады в зоне СВО образцом воинского долга - РИА Новости, 26.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:10 26.10.2023
https://ria.ru/20231026/deystviya-1905503338.html
Путин назвал действия 119-й бригады в зоне СВО образцом воинского долга
Путин назвал действия 119-й бригады в зоне СВО образцом воинского долга - РИА Новости, 26.10.2023
Путин назвал действия 119-й бригады в зоне СВО образцом воинского долга
Президент России Владимир Путин в своем поздравлении командованию и личному составу 119-й гвардейской ракетной бригады отметил, что умелые и решительные... РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T21:10
2023-10-26T21:10
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении командованию и личному составу 119-й гвардейской ракетной бригады отметил, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 119 ракетной бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении. Президент убеждён, что гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан. В заключение Путин пожелал командованию и личному составу 119 гвардейской ракетной бригады крепкого здоровья и успехов.
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россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Путин назвал действия 119-й бригады в зоне СВО образцом воинского долга

Путин: решительные действия 119-й бригады в СВО — это образец воинского долга

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в своем поздравлении командованию и личному составу 119-й гвардейской ракетной бригады отметил, что умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с присвоением 119 ракетной бригаде почётного наименования "гвардейская". Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России. Умелые и решительные действия личного состава бригады в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма", - говорится в сообщении.
Президент убеждён, что гвардейцы, будут и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан.
В заключение Путин пожелал командованию и личному составу 119 гвардейской ракетной бригады крепкого здоровья и успехов.
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