https://ria.ru/20231026/blinovskaya-1905307854.html

Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста

Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста - РИА Новости, 26.10.2023

Защита Блиновской обжаловала продление домашнего ареста

Защита блогера Елены Блиновской обжаловала продление домашнего ареста по делу об уклонении налогов и отмывании денег, сообщила РИА Новости адвокат Наталия... РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T10:07

2023-10-26T10:07

2023-10-26T10:07

происшествия

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 окт- РИА Новости. Защита блогера Елены Блиновской обжаловала продление домашнего ареста по делу об уклонении налогов и отмывании денег, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. "Апелляционная жалоба подана",- сказала она, отметив, что защита намерена добиваться смягчения меры пресечения. Во вторник суд продлил Блиновской домашний арест до января следующего года. Свое ходатайство следствие мотивировало необходимостью допросить "не менее 20 лиц", а также провести налоговую экспертизу для установления суммы недоимки. По данным СК, Блиновская получала большой доход от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов, не желая "переходить на общую систему налогообложения и уплачивать предусмотренные данным налоговым режимом НДС и НДФЛ". Кроме того, по информации СК, она привлекла к реализации преступной схемы неустановленных лиц. По версии следствия, блогер не уплатила за 2019-2021 годы налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей. Прокуратура отмечала, что Блиновская также легализовала незаконно полученные 43 миллиона рублей, оплатив автомобиль мужа, закупив оборудование для фирм супруга и сестры, работу музыкального артиста и праздничное мероприятие в августе 2021 года. Позднее фигурантом дела стал и ее муж Алексей Блиновский. Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, не позволяющая пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях его не ограничили.

https://ria.ru/20230926/blinovskaya-1898687206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф), россия