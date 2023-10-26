https://ria.ru/20231026/amfetamin-1905414292.html

Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте

Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте - РИА Новости, 26.10.2023

Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте

Инженер-химик из Омска обвиняется в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал прямо на рабочем месте, сообщила пресс-служба областного УМВД. РИА Новости, 26.10.2023

2023-10-26T15:24

2023-10-26T15:24

2023-10-26T15:39

происшествия

здоровье - общество

омск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905416903_74:0:1190:628_1920x0_80_0_0_2bfe56a1694db034cdbbf2a39bfc7fef.png

ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Инженер-химик из Омска обвиняется в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал прямо на рабочем месте, сообщила пресс-служба областного УМВД. Обвиняемый в преступлении 34-летний мужчина работал инженером-химиком на одном из научно-производственных предприятий в Омске. Он занимался разработкой технических смазочных материалов. Химик имел все требующиеся знания, чтобы самостоятельно производить психотропные вещества. Все требующиеся реактивы и компоненты он заказал через интернет. "На работе, во время отсутствия коллег, на электрической плите он изготовлял прекурсоры для последующего производства запрещенных к обороту веществ и сбыта их своим знакомым. Сотрудники полиции в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изъяли у фигуранта свыше 40 граммов психотропного вещества – амфетамина. Кроме того, у омича изъято несколько доз марихуаны и героина", - рассказали в пресс-службе. На мужчину возбудили уголовное дело по статьям "незаконное производство и сбыт психотропных веществ в значительном размере" и "покушение на незаконное производство и сбыт психотропных веществ в крупном размере". Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

https://ria.ru/20231026/politseyskiy-1905397797.html

https://ria.ru/20230808/narkotiki-1888920042.html

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, здоровье - общество, омск