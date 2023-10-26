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Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте - РИА Новости, 26.10.2023
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15:24 26.10.2023 (обновлено: 15:39 26.10.2023)
https://ria.ru/20231026/amfetamin-1905414292.html
Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте
Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте - РИА Новости, 26.10.2023
Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте
Инженер-химик из Омска обвиняется в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал прямо на рабочем месте, сообщила пресс-служба областного УМВД. РИА Новости, 26.10.2023
2023-10-26T15:24
2023-10-26T15:39
происшествия
здоровье - общество
омск
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ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Инженер-химик из Омска обвиняется в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал прямо на рабочем месте, сообщила пресс-служба областного УМВД. Обвиняемый в преступлении 34-летний мужчина работал инженером-химиком на одном из научно-производственных предприятий в Омске. Он занимался разработкой технических смазочных материалов. Химик имел все требующиеся знания, чтобы самостоятельно производить психотропные вещества. Все требующиеся реактивы и компоненты он заказал через интернет. "На работе, во время отсутствия коллег, на электрической плите он изготовлял прекурсоры для последующего производства запрещенных к обороту веществ и сбыта их своим знакомым. Сотрудники полиции в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изъяли у фигуранта свыше 40 граммов психотропного вещества – амфетамина. Кроме того, у омича изъято несколько доз марихуаны и героина", - рассказали в пресс-службе. На мужчину возбудили уголовное дело по статьям "незаконное производство и сбыт психотропных веществ в значительном размере" и "покушение на незаконное производство и сбыт психотропных веществ в крупном размере". Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
https://ria.ru/20231026/politseyskiy-1905397797.html
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происшествия, здоровье - общество, омск
Происшествия, Здоровье - Общество, Омск
Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте

В Омске инженера-химика будут судить за производство и сбыт амфетамина

© УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИИнженер-химик из Омска, обвиняемый в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал на рабочем месте
Инженер-химик из Омска, обвиняемый в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал на рабочем месте
© УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Инженер-химик из Омска, обвиняемый в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал на рабочем месте
Читать ria.ru в
ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Инженер-химик из Омска обвиняется в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал прямо на рабочем месте, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Обвиняемый в преступлении 34-летний мужчина работал инженером-химиком на одном из научно-производственных предприятий в Омске. Он занимался разработкой технических смазочных материалов. Химик имел все требующиеся знания, чтобы самостоятельно производить психотропные вещества. Все требующиеся реактивы и компоненты он заказал через интернет.
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"На работе, во время отсутствия коллег, на электрической плите он изготовлял прекурсоры для последующего производства запрещенных к обороту веществ и сбыта их своим знакомым. Сотрудники полиции в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изъяли у фигуранта свыше 40 граммов психотропного вещества – амфетамина. Кроме того, у омича изъято несколько доз марихуаны и героина", - рассказали в пресс-службе.
На мужчину возбудили уголовное дело по статьям "незаконное производство и сбыт психотропных веществ в значительном размере" и "покушение на незаконное производство и сбыт психотропных веществ в крупном размере".
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
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