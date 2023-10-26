Омский инженер-химик синтезировал амфетамин на рабочем месте
В Омске инженера-химика будут судить за производство и сбыт амфетамина
© УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИИнженер-химик из Омска, обвиняемый в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал на рабочем месте
Инженер-химик из Омска, обвиняемый в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал на рабочем месте
ОМСК, 26 окт - РИА Новости. Инженер-химик из Омска обвиняется в производстве и сбыте амфетамина, который он синтезировал прямо на рабочем месте, сообщила пресс-служба областного УМВД.
Обвиняемый в преступлении 34-летний мужчина работал инженером-химиком на одном из научно-производственных предприятий в Омске. Он занимался разработкой технических смазочных материалов. Химик имел все требующиеся знания, чтобы самостоятельно производить психотропные вещества. Все требующиеся реактивы и компоненты он заказал через интернет.
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"На работе, во время отсутствия коллег, на электрической плите он изготовлял прекурсоры для последующего производства запрещенных к обороту веществ и сбыта их своим знакомым. Сотрудники полиции в ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий изъяли у фигуранта свыше 40 граммов психотропного вещества – амфетамина. Кроме того, у омича изъято несколько доз марихуаны и героина", - рассказали в пресс-службе.
На мужчину возбудили уголовное дело по статьям "незаконное производство и сбыт психотропных веществ в значительном размере" и "покушение на незаконное производство и сбыт психотропных веществ в крупном размере".
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Омска. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.