https://ria.ru/20231025/podrostok-1905144128.html

В Приморье подросток признался в убийстве собаки на привязи

В Приморье подросток признался в убийстве собаки на привязи - РИА Новости, 25.10.2023

В Приморье подросток признался в убийстве собаки на привязи

Подросток, подозреваемый в убийстве собаки на привязи в Приморье, которое попало на видео, публично раскаялся, сообщает краевое УМВД. РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T13:43

2023-10-25T13:43

2023-10-25T13:57

происшествия

спасск-дальний

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Подросток, подозреваемый в убийстве собаки на привязи в Приморье, которое попало на видео, публично раскаялся, сообщает краевое УМВД. Накануне в соцсетях распространились видео убийства животного: пользователей предупреждали, что кадры "не для слабонервных". Утверждалось, что в приморском Спасске-Дальнем неизвестный убил собаку многочисленными ударами ножа, снимая все на видео. В полиции сообщили, что задержан 17- летний житель Спасска-Дальнего. Прокуратура в среду информировала, что юноша подозревается в том, что нанес несколько ударов ножом в шею собаки, находящейся на привязи, после чего применил в отношении нее физическую силу. Животное погибло. Было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, совершенное с применением садистских методов. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Прокуратура также сообщила, что подросток состоял на специализированных учетах и ранее неоднократно проявлял девиантное поведение. "Приморец публично раскаялся в совершенном злодеянии. Но это не помогло. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК Российской Федерации "Жестокое обращение с животным", - говорится в сообщении. Отмечается, что полицейские установили личности и других подростков, причастных к издевательству над животными. "Установлены личности свидетелей происшествия, несовершеннолетних жителей села Зеленовка", - отмечают в УМВД.

https://ria.ru/20231012/sobaki-1902162632.html

спасск-дальний

приморский край

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происшествия, спасск-дальний, приморский край