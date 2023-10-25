В Приморье подросток признался в убийстве собаки на привязи
В Приморье 17-летний подросток признался в убийстве собаки на привязи
Автомобиль полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 окт - РИА Новости. Подросток, подозреваемый в убийстве собаки на привязи в Приморье, которое попало на видео, публично раскаялся, сообщает краевое УМВД.
Накануне в соцсетях распространились видео убийства животного: пользователей предупреждали, что кадры "не для слабонервных". Утверждалось, что в приморском Спасске-Дальнем неизвестный убил собаку многочисленными ударами ножа, снимая все на видео. В полиции сообщили, что задержан 17- летний житель Спасска-Дальнего. Прокуратура в среду информировала, что юноша подозревается в том, что нанес несколько ударов ножом в шею собаки, находящейся на привязи, после чего применил в отношении нее физическую силу. Животное погибло. Было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными, совершенное с применением садистских методов. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Прокуратура также сообщила, что подросток состоял на специализированных учетах и ранее неоднократно проявлял девиантное поведение.
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"Приморец публично раскаялся в совершенном злодеянии. Но это не помогло. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 245 УК Российской Федерации "Жестокое обращение с животным", - говорится в сообщении.
Отмечается, что полицейские установили личности и других подростков, причастных к издевательству над животными.
"Установлены личности свидетелей происшествия, несовершеннолетних жителей села Зеленовка", - отмечают в УМВД.