https://ria.ru/20231025/obstrel-1905054741.html

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.10.2023

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T00:16

2023-10-25T00:16

2023-10-25T00:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

украина

горловка

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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 9 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 86 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское. В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 51 обстрел.

https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html

донецкая народная республика

украина

горловка

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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка