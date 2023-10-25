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Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:16 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/obstrel-1905054741.html
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.10.2023
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:16
2023-10-25T00:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 9 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 86 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское. В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 51 обстрел.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
донецкая народная республика
украина
горловка
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донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР

СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 86 боеприпасов

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСотрудник СЦКК
Сотрудник СЦКК - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Сотрудник СЦКК. Архивное фото
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МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 9 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 86 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское.
В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 51 обстрел.
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
При обстреле Донецка ранен мирный житель
24 октября, 16:19
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаГорловка
 
 
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