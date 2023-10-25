https://ria.ru/20231025/obstrel-1905054741.html
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 25.10.2023
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T00:16
2023-10-25T00:16
2023-10-25T00:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
украина
горловка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_0:0:3154:1774_1920x0_80_0_0_bf9b32bc30aa04c088dd795d75c9e139.jpg
МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 24 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 86 боеприпасов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 14 обстрелов из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском 9 обстрелов из артиллерии 152 мм. На ясиноватском 1 обстрел из артиллерии 155 мм. Выпущено 86 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы пяти населенных пунктов ДНР: Горловка (Никитовский район), Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк (Калининский, Киевский, Куйбышевский, Кировский, Петровский районы), Луганское. В предыдущие сутки со стороны украинских войск был зафиксирован 51 обстрел.
https://ria.ru/20231024/donetsk-1904967195.html
донецкая народная республика
украина
горловка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/07/1863806277_77:0:2808:2048_1920x0_80_0_0_cc038e53b570c6f680ffc95e85afdd1c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, сцкк, украина, горловка
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Горловка
Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли территорию ДНР
СЦКК: ВСУ за сутки выпустили по территории ДНР 86 боеприпасов