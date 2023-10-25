https://ria.ru/20231025/direktor-1905199118.html

На Украине осудят директора фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму

На Украине осудят директора фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму - РИА Новости, 25.10.2023

На Украине осудят директора фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму

Киевская городская прокуратура сообщила в среду, что направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики, поставившей в ВСУ некачественную... РИА Новости, 25.10.2023

2023-10-25T17:01

2023-10-25T17:01

2023-10-25T17:01

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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Киевская городская прокуратура сообщила в среду, что направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму на сумму 957 тысяч долларов. "Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики по факту завладения средствами воинской части, которые выделялись на закупку форменной одежды для военнослужащих вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. По данным следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку формы для военнослужащих. Условия договора предусматривали поставку ветро- и влагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов на общую сумму более 35 миллионов гривен (957 тысяч долларов). Сначала компания получила предоплату на сумму более 5 миллионов гривен (136 тысяч долларов), затем оставшиеся деньги. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества. По данным прокуратуры, санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по завышенной цене куртки для ВСУ, еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных дел. А среди ее владельцев оказался племянник члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады от партии "Слуга народа". Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщали, что заведено уголовное дело против директора фирмы, которого обвиняют в поставке некачественной одежды для украинских военных на почти 1 миллион долларов. По информации ведомства, фирма должна была поставить ветро-, влагозащитные и утепленные зимние куртки.

https://ria.ru/20231024/snaryady-1904861896.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины