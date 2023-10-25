Рейтинг@Mail.ru
На Украине осудят директора фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму - РИА Новости, 25.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:01 25.10.2023
https://ria.ru/20231025/direktor-1905199118.html
На Украине осудят директора фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму
На Украине осудят директора фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму - РИА Новости, 25.10.2023
На Украине осудят директора фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму
Киевская городская прокуратура сообщила в среду, что направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики, поставившей в ВСУ некачественную... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T17:01
2023-10-25T17:01
в мире
украина
вооруженные силы украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751361546_178:527:2882:2048_1920x0_80_0_0_b7ccd43109f5b6896fb1db31dd35c49d.jpg
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Киевская городская прокуратура сообщила в среду, что направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму на сумму 957 тысяч долларов. "Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики по факту завладения средствами воинской части, которые выделялись на закупку форменной одежды для военнослужащих вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры. По данным следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку формы для военнослужащих. Условия договора предусматривали поставку ветро- и влагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов на общую сумму более 35 миллионов гривен (957 тысяч долларов). Сначала компания получила предоплату на сумму более 5 миллионов гривен (136 тысяч долларов), затем оставшиеся деньги. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества. По данным прокуратуры, санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по завышенной цене куртки для ВСУ, еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных дел. А среди ее владельцев оказался племянник члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады от партии "Слуга народа". Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщали, что заведено уголовное дело против директора фирмы, которого обвиняют в поставке некачественной одежды для украинских военных на почти 1 миллион долларов. По информации ведомства, фирма должна была поставить ветро-, влагозащитные и утепленные зимние куртки.
https://ria.ru/20231024/snaryady-1904861896.html
https://ria.ru/20230830/narkotiki-1893286350.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/16/1751361546_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_202c53d446728ef3185a3113d63e30b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
На Украине осудят директора фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму

В Киеве осудят директора швейной фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНавершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Навершие в виде герба Украины на государственном флаге Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Киевская городская прокуратура сообщила в среду, что направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики, поставившей в ВСУ некачественную форму на сумму 957 тысяч долларов.
«
"Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении директора швейной фабрики по факту завладения средствами воинской части, которые выделялись на закупку форменной одежды для военнослужащих вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале прокуратуры.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Аналитик призвал не ждать просадок с поставками снарядов для ВСУ
24 октября, 10:42
По данным следствия, в 2022 году между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку формы для военнослужащих. Условия договора предусматривали поставку ветро- и влагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов на общую сумму более 35 миллионов гривен (957 тысяч долларов). Сначала компания получила предоплату на сумму более 5 миллионов гривен (136 тысяч долларов), затем оставшиеся деньги. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества.
По данным прокуратуры, санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Ранее издание "Украинская правда" сообщало, что турецкая компания Vector avia hava araçlari, поставлявшая по завышенной цене куртки для ВСУ, еще в 2022 году была фигурантом нескольких уголовных дел. А среди ее владельцев оказался племянник члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады от партии "Слуга народа". Ранее в офисе генерального прокурора Украины сообщали, что заведено уголовное дело против директора фирмы, которого обвиняют в поставке некачественной одежды для украинских военных на почти 1 миллион долларов. По информации ведомства, фирма должна была поставить ветро-, влагозащитные и утепленные зимние куртки.
Украинские военнослужащие в Артемовске - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
Генпрокурор Украины признал, что ОПГ поставляют наркотики на фронт для ВСУ
30 августа, 23:40
 
В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала