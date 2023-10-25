https://ria.ru/20231025/britaniya-1905126452.html
В Британии отказались призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке
В Британии отказались призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке - РИА Новости, 25.10.2023
В Британии отказались призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке
Власти Великобритании отказались призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке, Израиль имеет право на самооборону и действует в рамках международного права,... РИА Новости, 25.10.2023
2023-10-25T12:40
2023-10-25T12:40
2023-10-25T12:40
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 25 окт – РИА Новости. Власти Великобритании отказались призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке, Израиль имеет право на самооборону и действует в рамках международного права, заявил в среду замглавы британского МВД Роберт Дженрик. "Мы не просим прекращения огня. Это очень сложно, невозможно достичь соглашения с террористической организацией, пытающейся любой ценой уничтожить вашу страну и ваш народ", - заявил он в эфире телеканала Sky News в ответ на вопрос о том, поддержит ли Британия временное прекращение огня для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. По словам замминистра, приоритетом в настоящий момент должно являться обеспечение Израиля возможностью вести самооборону и освобождение заложников. При этом Дженрик заявил, что британское правительство не считает, что действия Израиля в Газе противоречат международному праву. "Мы не считаем, что Израиль нарушил международное право. В международном праве существует четкое право страны на самооборону, и именно этим Израиль занимается", - сказал политик. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 5 тысяч человек, свыше 15 тысяч получили ранения. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,3 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html
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в мире, израиль, владимир путин, хамас, оон, ближний восток, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Ближний Восток, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Британии отказались призвать к прекращению огня на Ближнем Востоке
В МИД Британии отметили право Израиля на самооборону