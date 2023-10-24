https://ria.ru/20231024/soveschanie-1904945362.html

Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября

Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября - РИА Новости, 24.10.2023

Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября

Президент России Владимир Путин 25 октября в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет подготовка к прохождению... РИА Новости, 24.10.2023

2023-10-24T15:06

2023-10-24T15:06

2023-10-24T15:10

владимир путин

правительство рф

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

алексей чекунков

николай шульгинов

газпром

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 октября в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет подготовка к прохождению зимнего сезона, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - подготовка к прохождению зимнего сезона", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава "Газпрома" Алексей Миллер.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов."В этот же день глава государства встретится с руководителями всех основных религиозных конфессий России", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20230926/dacha-1898613829.html

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владимир путин, правительство рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), алексей чекунков, николай шульгинов, газпром