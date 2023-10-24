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Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября - РИА Новости, 24.10.2023
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15:06 24.10.2023 (обновлено: 15:10 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/soveschanie-1904945362.html
Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября
Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября - РИА Новости, 24.10.2023
Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября
Президент России Владимир Путин 25 октября в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет подготовка к прохождению... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:06
2023-10-24T15:10
владимир путин
правительство рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
алексей чекунков
николай шульгинов
газпром
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 октября в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет подготовка к прохождению зимнего сезона, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - подготовка к прохождению зимнего сезона", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава "Газпрома" Алексей Миллер.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов."В этот же день глава государства встретится с руководителями всех основных религиозных конфессий России", - добавляется в сообщении.
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владимир путин, правительство рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), алексей чекунков, николай шульгинов, газпром
Владимир Путин, Правительство РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Алексей Чекунков, Николай Шульгинов, Газпром
Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября

Путин в среду проведет совещание с правительством по подготовке к зимнему сезону

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 октября в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет подготовка к прохождению зимнего сезона, сообщает пресс-служба Кремля.
"Двадцать пятого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - подготовка к прохождению зимнего сезона", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с докладами выступят глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.
"В этот же день глава государства встретится с руководителями всех основных религиозных конфессий России", - добавляется в сообщении.
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Владимир ПутинПравительство РФМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Алексей ЧекунковНиколай ШульгиновГазпром
 
 
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