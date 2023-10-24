https://ria.ru/20231024/soveschanie-1904945362.html
Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября
Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября - РИА Новости, 24.10.2023
Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября
Президент России Владимир Путин 25 октября в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет подготовка к прохождению... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T15:06
2023-10-24T15:06
2023-10-24T15:10
владимир путин
правительство рф
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
алексей чекунков
николай шульгинов
газпром
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_430:0:3021:1457_1920x0_80_0_0_4dc85c927c04d6ace2af4a6c781f1bdf.jpg
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 25 октября в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами кабмина, основной темой станет подготовка к прохождению зимнего сезона, сообщает пресс-служба Кремля."Двадцать пятого октября Путин в формате видеоконференцсвязи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема обсуждения - подготовка к прохождению зимнего сезона", - говорится в сообщении.Отмечается, что с докладами выступят глава Минстроя Ирек Файзуллин, министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и глава "Газпрома" Алексей Миллер.Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов."В этот же день глава государства встретится с руководителями всех основных религиозных конфессий России", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20230926/dacha-1898613829.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/09/1745052520_377:0:2760:1787_1920x0_80_0_0_b0a44402e908190cb71c40a0d8748548.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, правительство рф, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), алексей чекунков, николай шульгинов, газпром
Владимир Путин, Правительство РФ, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Алексей Чекунков, Николай Шульгинов, Газпром
Путин по видеосвязи проведет совещание с членами правительства 25 октября
Путин в среду проведет совещание с правительством по подготовке к зимнему сезону