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На месте повреждения Balticconnector нашли предмет, похожий на якорь - РИА Новости, 24.10.2023
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17:24 24.10.2023 (обновлено: 18:11 24.10.2023)
https://ria.ru/20231024/balticconnector-1904988340.html
На месте повреждения Balticconnector нашли предмет, похожий на якорь
На месте повреждения Balticconnector нашли предмет, похожий на якорь - РИА Новости, 24.10.2023
На месте повреждения Balticconnector нашли предмет, похожий на якорь
На месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией обнаружили предмет, похожий на огромный якорь, сообщил на пресс-брифинге... РИА Новости, 24.10.2023
2023-10-24T17:24
2023-10-24T18:11
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости. На месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией обнаружили предмет, похожий на огромный якорь, сообщил на пресс-брифинге представитель финской центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи."Сегодня утром с места происшествия убрали так называемый инородный предмет. Он оказался похож на якорь. Размеры якоря 2,5 х 2 х 1 метра", — сказал он, представив соответствующий снимок.Ранее финские журналисты опубликовали фото корабля Newnew Polar Bear, на котором видно, что левый якорь судна отсутствует. При этом некоторые перевозимые контейнеры накренились.В прошлую пятницу местная полиция сообщала, что расследование инцидента с газопроводом сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.Позднее финские пограничники обнаружили место утечки.Как заявлял министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят так, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". По информации СМИ, следствие не исключает, что трубопровод повредили якорем.Центральная криминальная полиция Финляндии склоняется к версии, что ущерб нанесли умышленно.
https://ria.ru/20231023/rassledovanie-1904607033.html
https://ria.ru/20231023/balticconnector-1904634745.html
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В мире
На месте повреждения Balticconnector нашли предмет, похожий на якорь

На месте повреждения газопровода Balticconnector нашли похожий на якорь предмет

© Фото : Военно-морские силы ФинляндииПредмет, обнаруженный на месте повреждения газопровода Balticconnector
Предмет, обнаруженный на месте повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
© Фото : Военно-морские силы Финляндии
Предмет, обнаруженный на месте повреждения газопровода Balticconnector
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 окт — РИА Новости. На месте повреждения газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией обнаружили предмет, похожий на огромный якорь, сообщил на пресс-брифинге представитель финской центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи.
«
"Сегодня утром с места происшествия убрали так называемый инородный предмет. Он оказался похож на якорь. Размеры якоря 2,5 х 2 х 1 метра", — сказал он, представив соответствующий снимок.
Ранее финские журналисты опубликовали фото корабля Newnew Polar Bear, на котором видно, что левый якорь судна отсутствует. При этом некоторые перевозимые контейнеры накренились.
В прошлую пятницу местная полиция сообщала, что расследование инцидента с газопроводом сосредоточено на роли судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В МИД сравнили расследования ЧП на Balticconnector и "Северных потоках"
23 октября, 11:02

Balticconnector — газопровод между городом Инкоо в Финляндии и эстонским Палдиски. Морская часть протяженностью почти 80 километров проходит по дну Балтийского моря. Пропускная способность — 2,6 миллиарда кубометров в год.

В ночь на 8 октября Balticconnector перекрыли из-за падения давления. Позднее норвежские сейсмологи сообщили, что фиксировали вероятный взрыв в районе газопровода. Также поврежден кабель связи между двумя странами, который находится в территориальных водах Эстонии.
Позднее финские пограничники обнаружили место утечки.
Как заявлял министр обороны Эстонии Ханно Певкур, его ведомство располагает фото- и видеоматериалами повреждений газопровода, которые выглядят так, "как будто трубу подцепили чем-то сбоку и поволокли". По информации СМИ, следствие не исключает, что трубопровод повредили якорем.
Центральная криминальная полиция Финляндии склоняется к версии, что ущерб нанесли умышленно.
Участок газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
В Кремле отвергли обвинения в причастности к ЧП на Balticconnector
23 октября, 12:44
 
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