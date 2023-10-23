https://ria.ru/20231023/ukraina-1904766822.html

"Тысячи военных". Зеленского предупредили об интервенции с запада

"Тысячи военных". Зеленского предупредили об интервенции с запада - РИА Новости, 23.10.2023

"Тысячи военных". Зеленского предупредили об интервенции с запада

Польша рассматривает варианты по вторжению на территорию западной Украины, чтобы возродить Речь Посполитую, пишет Rebelión. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:25

2023-10-23T18:25

2023-10-23T18:54

специальная военная операция на украине

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польша

россия

владимир зеленский

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Польша рассматривает варианты по вторжению на территорию западной Украины, чтобы возродить Речь Посполитую, пишет Rebelión."Польские претензии на регионы Западной Украины не только вполне вероятны, но и растут с каждым днем по мере того, как Украина, ее правительство и армия все больше приближаются к тупиковой ситуации", — говорится в материале.Отмечается, что киевский режим не оправдал ожиданий союзников, не сумев достигнуть результатов в ходе контрнаступления. При этом ВСУ потеряли тысячи военных, а поставленная Западом техника, включая танки, самолеты, артиллерию и ракетные комплексы, была уничтожена. Как предупредили президента Украины Владимира Зеленского, это может способствовать тому, что военно-политическое руководство Польши задумается о возращении утраченных территорий."Мечта правительства Дуды — воскресить Речь Посполитую. <…> И если это означает вторжение на Украину, то он и его единомышленники будут только рады", — делается вывод в статье.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904694952.html

https://ria.ru/20231022/tanki-1904561352.html

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в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины