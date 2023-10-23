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"Тысячи военных". Зеленского предупредили об интервенции с запада - РИА Новости, 23.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:25 23.10.2023 (обновлено: 18:54 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904766822.html
"Тысячи военных". Зеленского предупредили об интервенции с запада
"Тысячи военных". Зеленского предупредили об интервенции с запада - РИА Новости, 23.10.2023
"Тысячи военных". Зеленского предупредили об интервенции с запада
Польша рассматривает варианты по вторжению на территорию западной Украины, чтобы возродить Речь Посполитую, пишет Rebelión. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:25
2023-10-23T18:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
россия
владимир зеленский
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Польша рассматривает варианты по вторжению на территорию западной Украины, чтобы возродить Речь Посполитую, пишет Rebelión."Польские претензии на регионы Западной Украины не только вполне вероятны, но и растут с каждым днем по мере того, как Украина, ее правительство и армия все больше приближаются к тупиковой ситуации", — говорится в материале.Отмечается, что киевский режим не оправдал ожиданий союзников, не сумев достигнуть результатов в ходе контрнаступления. При этом ВСУ потеряли тысячи военных, а поставленная Западом техника, включая танки, самолеты, артиллерию и ракетные комплексы, была уничтожена. Как предупредили президента Украины Владимира Зеленского, это может способствовать тому, что военно-политическое руководство Польши задумается о возращении утраченных территорий."Мечта правительства Дуды — воскресить Речь Посполитую. &lt;…&gt; И если это означает вторжение на Украину, то он и его единомышленники будут только рады", — делается вывод в статье.В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904694952.html
https://ria.ru/20231022/tanki-1904561352.html
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в мире, украина, польша, россия, владимир зеленский, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Вооруженные силы Украины
"Тысячи военных". Зеленского предупредили об интервенции с запада

Rebelión: Польша может вторгнуться на Украину, чтобы захватить свои бывшие земли

© Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Польша рассматривает варианты по вторжению на территорию западной Украины, чтобы возродить Речь Посполитую, пишет Rebelión.
"Польские претензии на регионы Западной Украины не только вполне вероятны, но и растут с каждым днем по мере того, как Украина, ее правительство и армия все больше приближаются к тупиковой ситуации", — говорится в материале.
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Отмечается, что киевский режим не оправдал ожиданий союзников, не сумев достигнуть результатов в ходе контрнаступления. При этом ВСУ потеряли тысячи военных, а поставленная Западом техника, включая танки, самолеты, артиллерию и ракетные комплексы, была уничтожена. Как предупредили президента Украины Владимира Зеленского, это может способствовать тому, что военно-политическое руководство Польши задумается о возращении утраченных территорий.
"Мечта правительства Дуды — воскресить Речь Посполитую. <…> И если это означает вторжение на Украину, то он и его единомышленники будут только рады", — делается вывод в статье.
В Службе внешней разведки России не раз предупреждали о захватнических намерениях Польши в отношении Украины. По словам директора СВР Сергея Нарышкина, Варшава прорабатывает сценарии фактического расчленения соседнего государства и рассчитывает на поддержку США и Великобритании.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаРоссияВладимир ЗеленскийСергей НарышкинСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Вооруженные силы Украины
 
 
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