https://ria.ru/20231023/udar-1904575305.html

"Теперь все иначе". В США рассказали о неожиданном ударе России на Украине

"Теперь все иначе". В США рассказали о неожиданном ударе России на Украине - РИА Новости, 23.10.2023

"Теперь все иначе". В США рассказали о неожиданном ударе России на Украине

Специальная военная операция на Украине ослабила позиции США на международной арене, в частности на Ближнем Востоке, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T04:22

2023-10-23T04:22

2023-10-23T04:22

в мире

сша

израиль

ближний восток

россия

украина

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Специальная военная операция на Украине ослабила позиции США на международной арене, в частности на Ближнем Востоке, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.По его мнению, спецоперация "привела к разрушению" международного политического и финансового порядка, основанного на доминировании США."И одним из неожиданных последствий <…> стало то, что она (спецоперация. — Прим. ред.) полностью разрушила старый миропорядок, при котором США доминировали на Ближнем Востоке. Когда Израиль вступал в конфликт с одним из своих соседей, с ХАМАС или "Хезболлой", Америка негласно работала с Иорданией, Египтом или Саудовской Аравией, чтобы попытаться сгладить ситуацию, остановить убийства и развести враждующих по углам. Теперь все иначе. Эти страны игнорируют США, говоря им, по сути, убираться вон", — отметил Джонсон.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге еврейского государства. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам на территории сектора.Москва призвала стороны прекратить боевые действия. По словам Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20231023/smerti-1904570649.html

сша

израиль

ближний восток

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, израиль, ближний восток, россия, украина, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году