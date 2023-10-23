https://ria.ru/20231023/torgovlya-1904578969.html

Объемы торговли между Россией и Индией достигли рекордных показателей

Объемы торговли между Россией и Индией достигли рекордных показателей - РИА Новости, 23.10.2023

Объемы торговли между Россией и Индией достигли рекордных показателей

Торговля России и Индии в январе-августе выросла до 43,8 миллиарда долларов, это больше чем показатель за весь прошлый год, следует из расчетов РИА Новости на... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T06:06

2023-10-23T06:06

2023-10-23T08:14

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Торговля России и Индии в январе-августе выросла до 43,8 миллиарда долларов, это больше чем показатель за весь прошлый год, следует из расчетов РИА Новости на основе данных индийского министерства торговли и промышленности.Так, Индия за восемь месяцев текущего года приобрела российских товаров на 41,2 миллиарда долларов против 17,1 миллиарда годом ранее. Одновременно страна нарастила поставки собственной продукции северному партнеру в 1,5 раза — до 2,6 миллиарда долларов.В результате товарооборот двух государств достиг максимальных за все время 43,8 миллиарда долларов, что в 2,3 раза больше объема торговли в январе-августе прошлого года и на 20 процентов выше результата за весь 2022 год.В то же время сохраняется проблема торгового дефицита Индии с Россией: за восемь месяцев он расширился в 2,5 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 38,6 миллиарда долларов.Такой бурный рост торговли позволяет России оставаться четвертым крупнейшим торговым партнером Индии и вторым важнейшим поставщиком товаров в эту страну.Лидером по товарообороту с Индией в январе-августе оставались США, при этом торговля между двумя странами снизилась на десять процентов — до 80,8 миллиарда долларов. На втором месте расположился Китай (минус восемь процентов, 75,3 миллиарда долларов), на третьем — ОАЭ (минус девять процентов, 51,2 миллиарда долларов). Саудовская Аравия замыкает пятерку крупнейших торговых партнеров (минус 13 процентов, 27,1 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20231020/indiya-1904117984.html

https://ria.ru/20231021/almazy-1904295247.html

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экономика, индия, россия, сша