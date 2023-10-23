https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904796832.html

Спецоперация, 23 октября: ЦРУ причастно к атакам на Крымский мост, пишет WP

Спецоперация, 23 октября: ЦРУ причастно к атакам на Крымский мост, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023

Спецоперация, 23 октября: ЦРУ причастно к атакам на Крымский мост, пишет WP

О ходе спецоперации, отставках в СБУ и публикации Washington Post данных о причастности Киева к убийству Дугиной и Татарского — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T20:57

2023-10-23T20:57

2023-10-23T22:06

специальная военная операция на украине

украина

россия

донецкая народная республика

сергей шойгу

владимир зеленский

жозеп боррель

служба безопасности украины

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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, отставках в СБУ и публикации Washington Post данных о причастности Киева к убийству Дугиной и Татарского — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииСовещание сенаторов в МинобороныПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет Совфеда по обороне и безопасности провели в министерстве обороны выездное совещание по приглашению главы ведомства Сергея Шойгу. Он ознакомил сенаторов с работой Национального центра управления обороной (НЦУО). Во время встречи обсуждались вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, а также поддержка участников спецоперации и членов их семей, в частности законодательные инициативы, предложенные членами профильного комитета Совфеда. Как уточнили в Минобороны, сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения спецоперации, в том числе о принимаемых министерством мерах поддержки военнослужащих, направлениях военно-политической работы и организации медицинской реабилитации.По словам Шойгу, в российские войска каждые сутки поставляют 1,5 тысячи тонн питьевой воды. Кроме того, ежедневно военные получают до 15 тысяч тонн боеприпасов, топлива и оборудования, необходимого для ремонта и обслуживания техники. Причастность Киева к убийству Дугиной и ТатарскогоСпецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, пишет Washington Post со ссылкой на украинские и западные правительственные источники.По данным издания, целью операции, в результате которой погибла Дугина, был ее отец — философ Александр Дугин. Сообщается, что СБУ и ГУР Минобороны Украины также причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина и командира батальона "Сомали" и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви). Собеседники газеты рассказали, что с ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов для превращения созданных при СССР украинских спецслужб "в сильного союзника в борьбе с Москвой". Кроме того, в СБУ было сформировано "шестое управление", отвечающее за сотрудничество с британским MI6. Как уточнила WP, сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о некоторых планах спецслужб Украины. В ряде случаев американцы выражали опасения. Это, в частности, касается подготовки к взрыву Крымского моста. При этом ЦРУ принимало участие в разработке украинских морских дронов. Одним из таких беспилотников был нанесен второй удар по Крымскому мосту, отмечается в материале. Главное управление разведки Минобороны Украины издание называет причастным к десяткам атак БПЛА на российскую территорию. В их числе удары по зданиям в Москве, включая "операцию в мае 2023 года, в ходе которой произошло возгорание участка кровли Кремля". Ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без разрешения Владимира Зеленского, резюмировалось в статье.Атаки ВСУУкраинские войска выпустили несколько кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Кроме того, ВСУ обстреливали эти районы из натовской артиллерии, выпустив в общей сложности 26 снарядов калибра 155 миллиметров. Армия противника также атаковала Кировский и Петровский районы столицы ДНР, выпустив 39 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, уточнили в ведомстве.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил статистику, согласно которой интенсивность обстрелов приграничных территорий со стороны ВСУ третий день подряд остается низкой. За прошедшие сутки они атаковали четыре района, выпустив 16 снарядов, в том числе с помощью дронов. Кроме того, система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом.По данным главы региона, по состоянию на 22 октября ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет. Удары ВС России по украинским объектамВ ночь на 23 октября в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву участках Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Одессе и Кировоградской области. Как заявили в ВСУ, в Одесской области повреждения получило складское помещение. В свою очередь, глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном Киеву Херсоне.Еще один объект инфраструктуры был поражен в селе Куриловка Купянского района Харьковской области, о чем рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. Отставки в СБУЗеленский отправил в отставку заместителя главы Службы безопасности Украины Анатолия Сандурского, главу Винницкого областного управления ведомства Анатолия Денисенко, а также главу управления СБУ на подконтрольной Киеву территории ДНР и ЛНР Владимира Петриченко. Как сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, за полгода у шести бывших и действующих сотрудников военкоматов нашли необоснованные активы на сумму более чем на 255 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов). Речь идет о руководителях, некоторые из которых уже находятся в отставке, и заместителях начальников военкоматов в Одессе, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областей. Командир роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил в интервью проекту Bihus.info, что на Украине ежедневно заканчиваются солдаты. Он призвал ужесточить мобилизацию в стране и сделать ее массовой. По мнению военного, на службу также необходимо призывать женщин.Глава всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что местные аграрии на фоне прекращения зерновой сделки с февраля прошлого года потеряли более 40 миллиардов долларов. Кроме того, открытие железнодорожного логистического центра для экспорта украинского зерна, по его словам, не сыграет существенной роли. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не забывать о конфликте на Украине. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами, которые перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза не задали ему ни одного вопроса о бывшей советской республике.

https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html

https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html

https://ria.ru/20231020/tatarskiy-1904096512.html

https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html

https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html

https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html

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украина, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир зеленский, жозеп боррель, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины