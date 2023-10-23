https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904796832.html
Спецоперация, 23 октября: ЦРУ причастно к атакам на Крымский мост, пишет WP
Спецоперация, 23 октября: ЦРУ причастно к атакам на Крымский мост, пишет WP - РИА Новости, 23.10.2023
Спецоперация, 23 октября: ЦРУ причастно к атакам на Крымский мост, пишет WP
О ходе спецоперации, отставках в СБУ и публикации Washington Post данных о причастности Киева к убийству Дугиной и Татарского — в материале РИА Новости. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T20:57
2023-10-23T20:57
2023-10-23T22:06
специальная военная операция на украине
украина
россия
донецкая народная республика
сергей шойгу
владимир зеленский
жозеп боррель
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_80b550e7a69228ca86ba269b4d0a651d.jpg
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, отставках в СБУ и публикации Washington Post данных о причастности Киева к убийству Дугиной и Татарского — в материале РИА Новости.Ход спецоперацииСовещание сенаторов в МинобороныПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет Совфеда по обороне и безопасности провели в министерстве обороны выездное совещание по приглашению главы ведомства Сергея Шойгу. Он ознакомил сенаторов с работой Национального центра управления обороной (НЦУО). Во время встречи обсуждались вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, а также поддержка участников спецоперации и членов их семей, в частности законодательные инициативы, предложенные членами профильного комитета Совфеда. Как уточнили в Минобороны, сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения спецоперации, в том числе о принимаемых министерством мерах поддержки военнослужащих, направлениях военно-политической работы и организации медицинской реабилитации.По словам Шойгу, в российские войска каждые сутки поставляют 1,5 тысячи тонн питьевой воды. Кроме того, ежедневно военные получают до 15 тысяч тонн боеприпасов, топлива и оборудования, необходимого для ремонта и обслуживания техники. Причастность Киева к убийству Дугиной и ТатарскогоСпецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, пишет Washington Post со ссылкой на украинские и западные правительственные источники.По данным издания, целью операции, в результате которой погибла Дугина, был ее отец — философ Александр Дугин. Сообщается, что СБУ и ГУР Минобороны Украины также причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина и командира батальона "Сомали" и героя ДНР Михаила Толстых (Гиви). Собеседники газеты рассказали, что с ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов для превращения созданных при СССР украинских спецслужб "в сильного союзника в борьбе с Москвой". Кроме того, в СБУ было сформировано "шестое управление", отвечающее за сотрудничество с британским MI6. Как уточнила WP, сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о некоторых планах спецслужб Украины. В ряде случаев американцы выражали опасения. Это, в частности, касается подготовки к взрыву Крымского моста. При этом ЦРУ принимало участие в разработке украинских морских дронов. Одним из таких беспилотников был нанесен второй удар по Крымскому мосту, отмечается в материале. Главное управление разведки Минобороны Украины издание называет причастным к десяткам атак БПЛА на российскую территорию. В их числе удары по зданиям в Москве, включая "операцию в мае 2023 года, в ходе которой произошло возгорание участка кровли Кремля". Ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без разрешения Владимира Зеленского, резюмировалось в статье.Атаки ВСУУкраинские войска выпустили несколько кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Кроме того, ВСУ обстреливали эти районы из натовской артиллерии, выпустив в общей сложности 26 снарядов калибра 155 миллиметров. Армия противника также атаковала Кировский и Петровский районы столицы ДНР, выпустив 39 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, уточнили в ведомстве.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков представил статистику, согласно которой интенсивность обстрелов приграничных территорий со стороны ВСУ третий день подряд остается низкой. За прошедшие сутки они атаковали четыре района, выпустив 16 снарядов, в том числе с помощью дронов. Кроме того, система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом.По данным главы региона, по состоянию на 22 октября ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет. Удары ВС России по украинским объектамВ ночь на 23 октября в Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву участках Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу. По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Одессе и Кировоградской области. Как заявили в ВСУ, в Одесской области повреждения получило складское помещение. В свою очередь, глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном Киеву Херсоне.Еще один объект инфраструктуры был поражен в селе Куриловка Купянского района Харьковской области, о чем рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов. Отставки в СБУЗеленский отправил в отставку заместителя главы Службы безопасности Украины Анатолия Сандурского, главу Винницкого областного управления ведомства Анатолия Денисенко, а также главу управления СБУ на подконтрольной Киеву территории ДНР и ЛНР Владимира Петриченко. Как сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, за полгода у шести бывших и действующих сотрудников военкоматов нашли необоснованные активы на сумму более чем на 255 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов). Речь идет о руководителях, некоторые из которых уже находятся в отставке, и заместителях начальников военкоматов в Одессе, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областей. Командир роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил в интервью проекту Bihus.info, что на Украине ежедневно заканчиваются солдаты. Он призвал ужесточить мобилизацию в стране и сделать ее массовой. По мнению военного, на службу также необходимо призывать женщин.Глава всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что местные аграрии на фоне прекращения зерновой сделки с февраля прошлого года потеряли более 40 миллиардов долларов. Кроме того, открытие железнодорожного логистического центра для экспорта украинского зерна, по его словам, не сыграет существенной роли. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал не забывать о конфликте на Украине. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами, которые перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза не задали ему ни одного вопроса о бывшей советской республике.
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
https://ria.ru/20230820/dugina-1890877323.html
https://ria.ru/20231020/tatarskiy-1904096512.html
https://ria.ru/20231023/abramsy-1904213628.html
https://ria.ru/20231022/ukraina-1904173560.html
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
украина
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0e/1902744910_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_113fca186c72ec3466d3ef745c7a2ba7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, донецкая народная республика, сергей шойгу, владимир зеленский, жозеп боррель, служба безопасности украины, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Шойгу, Владимир Зеленский, Жозеп Боррель, Служба безопасности Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. О ходе спецоперации, отставках в СБУ и публикации Washington Post данных о причастности Киева к убийству Дугиной и Татарского — в материале РИА Новости.
- Российские войска за прошедшие сутки отразили 29 украинских атак;
- На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южнодонецком, Запорожском и Херсонском направлениях армия противника в общей сложности потеряла до 1170 солдат, танк, 12 бронемашин, две боевые машины РСЗО "Град", гаубицы "Мста-Б", орудия Д-20 и четыре Д-30;
- В Харьковской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы и уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Российские войска также нанесли удар по хранилищу оружия украинских военнослужащих в ДНР;
- Российская армия поразила три пункта управления противника в ДНР и Херсонской области;
- Системы ПВО уничтожили 19 беспилотников в различных районах Луганской и Донецкой народных республик, а также в Херсонской области.
Совещание сенаторов в Минобороны
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и комитет Совфеда по обороне и безопасности провели в министерстве обороны выездное совещание по приглашению главы ведомства Сергея Шойгу. Он ознакомил сенаторов с работой Национального центра управления обороной (НЦУО
).
Во время встречи обсуждались вопросы выполнения бюджетного финансирования целевых заданий по поставкам вооружений и техники, а также поддержка участников спецоперации и членов их семей, в частности законодательные инициативы, предложенные членами профильного комитета Совфеда.
Как уточнили в Минобороны, сенаторы получили исчерпывающую информацию, касающуюся проведения спецоперации, в том числе о принимаемых министерством мерах поддержки военнослужащих, направлениях военно-политической работы и организации медицинской реабилитации.
По словам Шойгу, в российские войска каждые сутки поставляют 1,5 тысячи тонн питьевой воды. Кроме того, ежедневно военные получают до 15 тысяч тонн боеприпасов, топлива и оборудования, необходимого для ремонта и обслуживания техники.
Крым и Донбасс Украине уже не вернуть. Запад о чем-то начал догадываться
Причастность Киева к убийству Дугиной и Татарского
Спецслужбы Украины за последние 20 месяцев совершили десятки убийств, в том числе политолога Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского, пишет Washington Post
со ссылкой на украинские и западные правительственные источники.
По данным издания, целью операции, в результате которой погибла Дугина, был ее отец — философ Александр Дугин
.
Сообщается, что СБУ и ГУР Минобороны Украины также причастны к убийствам лидера украинской оппозиционной общественной организации "Оплот" Евгения Жилина
и командира батальона "Сомали" и героя ДНР Михаила Толстых
(Гиви).
Убийство журналистки Дарьи Дугиной (2022)
Собеседники газеты рассказали, что с ЦРУ с 2015 года потратило десятки миллионов долларов для превращения созданных при СССР украинских спецслужб "в сильного союзника в борьбе с Москвой". Кроме того, в СБУ
было сформировано "шестое управление", отвечающее за сотрудничество с британским MI6.
Как уточнила WP, сотрудников ЦРУ в Киеве предупреждали о некоторых планах спецслужб Украины. В ряде случаев американцы выражали опасения. Это, в частности, касается подготовки к взрыву Крымского моста. При этом ЦРУ принимало участие в разработке украинских морских дронов. Одним из таких беспилотников был нанесен второй удар по Крымскому мосту, отмечается в материале.
Главное управление разведки Минобороны Украины издание называет причастным к десяткам атак БПЛА на российскую территорию. В их числе удары по зданиям в Москве
, включая "операцию в мае 2023 года, в ходе которой произошло возгорание участка кровли Кремля".
Ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без разрешения Владимира Зеленского
, резюмировалось в статье.
Дело о теракте в кафе, где погиб Владлен Татарский, поступило в суд
Украинские войска выпустили несколько кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, сообщило представительство ДНР в СЦКК. Кроме того, ВСУ обстреливали эти районы из натовской артиллерии, выпустив в общей сложности 26 снарядов калибра 155 миллиметров.
Армия противника также атаковала Кировский и Петровский районы
столицы ДНР, выпустив 39 снарядов калибра 155 и 152 миллиметра, уточнили в ведомстве.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
представил статистику, согласно которой интенсивность обстрелов приграничных территорий со стороны ВСУ третий день подряд остается низкой. За прошедшие сутки они атаковали четыре района, выпустив 16 снарядов, в том числе с помощью дронов. Кроме того, система ПВО сбила украинский беспилотник под Белгородом
.
По данным главы региона, по состоянию на 22 октября ни в одном из населенных пунктов области пострадавших и разрушений нет.
"Учили бороться именно с ним". Российские войска готовятся к новой угрозе
Удары ВС России по украинским объектам
В ночь на 23 октября в Житомирской, Хмельницкой
, Винницкой, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Одесской областях
Украины, а также на подконтрольных Киеву участках Запорожской и Херсонской областей объявляли воздушную тревогу.
По данным местных СМИ, взрывы прогремели в Одессе
и Кировоградской области.
Как заявили в ВСУ, в Одесской области повреждения получило складское помещение. В свою очередь, глава областной военной администрации Александр Прокудин сообщил о повреждении объекта критической инфраструктуры в подконтрольном Киеву Херсоне.
Еще один объект инфраструктуры был поражен в селе Куриловка Купянского района Харьковской области, о чем рассказал глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Чужая война все изменила. Украина унизила Запад и осталась без денег
Зеленский отправил в отставку заместителя главы Службы безопасности Украины Анатолия Сандурского, главу Винницкого областного управления ведомства Анатолия Денисенко, а также главу управления СБУ на подконтрольной Киеву территории ДНР и ЛНР Владимира Петриченко.
Как сообщило Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины, за полгода у шести бывших и действующих сотрудников военкоматов нашли необоснованные активы на сумму более чем на 255 миллионов гривен (6,9 миллиона долларов). Речь идет о руководителях, некоторые из которых уже находятся в отставке, и заместителях начальников военкоматов в Одессе, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областей
.
Командир роты 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Владислав Шевчук заявил в интервью проекту Bihus.info, что на Украине ежедневно заканчиваются солдаты. Он призвал ужесточить мобилизацию в стране и сделать ее массовой. По мнению военного, на службу также необходимо призывать женщин.
Глава всеукраинского аграрного совета Денис Марчук сообщил, что местные аграрии на фоне прекращения зерновой сделки с февраля прошлого года потеряли более 40 миллиардов долларов. Кроме того, открытие железнодорожного логистического центра для экспорта украинского зерна, по его словам, не сыграет существенной роли.
Глава дипломатии ЕС
Жозеп Боррель призвал не забывать о конфликте на Украине. Такое заявление он сделал на встрече с журналистами, которые перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза не задали ему ни одного вопроса о бывшей советской республике.
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ