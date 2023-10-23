https://ria.ru/20231023/spetsoperatsiya-1904691677.html

ВКС России поразили три пункта управления украинских войск

ВКС России поразили три пункта управления украинских войск - РИА Новости, 23.10.2023

ВКС России поразили три пункта управления украинских войск

Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в минувшие сутки поразили три пункта управления украинских войск и Нацгвардии, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T15:27

2023-10-23T15:27

2023-10-23T15:28

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вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в минувшие сутки поразили три пункта управления украинских войск и Нацгвардии, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Кроме того, поражены три пункта управления: 53 механизированной бригады, 15 полка Нацгвардии и 38 зенитного ракетного полка в районах населенных пунктов: Уманское, Серебрянка Донецкой народной республики, а также Ингулец Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки ОТА, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 153 районах.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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