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ВКС России поразили три пункта управления украинских войск
ВКС России поразили три пункта управления украинских войск - РИА Новости, 23.10.2023
ВКС России поразили три пункта управления украинских войск
Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в минувшие сутки поразили три пункта управления украинских войск и Нацгвардии, сообщили в понедельник в... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:27
2023-10-23T15:27
2023-10-23T15:28
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Оперативно-тактическая и армейская авиация РФ в минувшие сутки поразили три пункта управления украинских войск и Нацгвардии, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ. "Кроме того, поражены три пункта управления: 53 механизированной бригады, 15 полка Нацгвардии и 38 зенитного ракетного полка в районах населенных пунктов: Уманское, Серебрянка Донецкой народной республики, а также Ингулец Херсонской области", - говорится в сообщении. Кроме того, за сутки ОТА, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 153 районах.
РИА Новости
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВКС России поразили три пункта управления украинских войск
Минобороны: ВКС России поразили пункты управления украинских войск и Нацгвардии