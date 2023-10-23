https://ria.ru/20231023/soveschanie-1904764208.html
Матвиенко и комитет Совфеда провели выездное совещание в Минобороны
Матвиенко и комитет Совфеда провели выездное совещание в Минобороны - РИА Новости, 23.10.2023
Матвиенко и комитет Совфеда провели выездное совещание в Минобороны
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет Совфеда по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России, обсудили... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T18:16
2023-10-23T18:16
2023-10-23T19:12
совет федерации рф
россия
валентина матвиенко
сергей шойгу
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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет Совфеда по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России, обсудили всестороннее обеспечение спецоперации, сообщили в понедельник в Минобороны.По данным ведомства, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и комитет СФ по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны по приглашению министра обороны. Сенаторы ознакомились с работой Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, Центра боевого управления и его подразделениями, где непрерывно собирают и обобщают данные о состоянии войск и обстановке в спецоперации, доводят принятые решения и контролируют результаты их выполнения."После ознакомления с работой подразделений Национального центра управления обороной РФ под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоялось совместное совещание Комитета Совета Федерации и руководства военного ведомства по обсуждению наиболее актуальных вопросов обеспечения специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.
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Вступительное слово Шойгу на встрече с членами Комитета Совета Федерации
Вступительное слово Шойгу на встрече с членами Комитета Совета Федерации
2023-10-23T18:16
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совет федерации рф, россия, валентина матвиенко, сергей шойгу, национальный центр управления обороной рф
Совет Федерации РФ, Россия, Валентина Матвиенко, Сергей Шойгу, Национальный центр управления обороной РФ
Матвиенко и комитет Совфеда провели выездное совещание в Минобороны
Матвиенко и комитет СФ провели выездное совещание в Минобороны, обсудили СВО