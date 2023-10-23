https://ria.ru/20231023/soveschanie-1904764208.html

Матвиенко и комитет Совфеда провели выездное совещание в Минобороны

Матвиенко и комитет Совфеда провели выездное совещание в Минобороны - РИА Новости, 23.10.2023

Матвиенко и комитет Совфеда провели выездное совещание в Минобороны

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет Совфеда по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России, обсудили... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T18:16

2023-10-23T18:16

2023-10-23T19:12

совет федерации рф

россия

валентина матвиенко

сергей шойгу

национальный центр управления обороной рф

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МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и комитет Совфеда по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны России, обсудили всестороннее обеспечение спецоперации, сообщили в понедельник в Минобороны.По данным ведомства, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и комитет СФ по обороне и безопасности провели выездное совещание в Минобороны по приглашению министра обороны. Сенаторы ознакомились с работой Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ, Центра боевого управления и его подразделениями, где непрерывно собирают и обобщают данные о состоянии войск и обстановке в спецоперации, доводят принятые решения и контролируют результаты их выполнения."После ознакомления с работой подразделений Национального центра управления обороной РФ под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу состоялось совместное совещание Комитета Совета Федерации и руководства военного ведомства по обсуждению наиболее актуальных вопросов обеспечения специальной военной операции", - сообщили в ведомстве.

https://ria.ru/20230428/pomosch-1868460356.html

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Вступительное слово Шойгу на встрече с членами Комитета Совета Федерации Вступительное слово Шойгу на встрече с членами Комитета Совета Федерации 2023-10-23T18:16 true PT1M42S

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совет федерации рф, россия, валентина матвиенко, сергей шойгу, национальный центр управления обороной рф