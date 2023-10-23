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"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине - РИА Новости, 23.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:40 23.10.2023 (обновлено: 03:16 23.10.2023)
https://ria.ru/20231023/smerti-1904570649.html
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине - РИА Новости, 23.10.2023
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T01:40
2023-10-23T03:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge Works.&quot;Продолжение этого конфликта приведет лишь к новым смертям. &lt;...&gt; Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально&quot;, — сказал эксперт.По его мнению, Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине."Речь не только про Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это также служит их цели. Эти политики, Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее", — отметил Аткинс.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231022/tanki-1904561352.html
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в мире, украина, нато, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, США, Европа
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине

Профессор Аткинс: Запад допускает большую ошибку, продолжая помогать Украине

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge Works.
«

"Продолжение этого конфликта приведет лишь к новым смертям. <...> Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально", — сказал эксперт.

По его мнению, Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине.
"Речь не только про Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это также служит их цели. Эти политики, Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее", — отметил Аткинс.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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