https://ria.ru/20231023/smerti-1904570649.html
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине - РИА Новости, 23.10.2023
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T01:40
2023-10-23T01:40
2023-10-23T03:16
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge Works."Продолжение этого конфликта приведет лишь к новым смертям. <...> Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально", — сказал эксперт.По его мнению, Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине."Речь не только про Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это также служит их цели. Эти политики, Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее", — отметил Аткинс.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20231022/tanki-1904561352.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато, сша, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, НАТО, США, Европа
"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине
Профессор Аткинс: Запад допускает большую ошибку, продолжая помогать Украине