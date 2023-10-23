https://ria.ru/20231023/smerti-1904570649.html

"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине

"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине - РИА Новости, 23.10.2023

"Новые смерти". В США ужаснулись из-за чудовищного решения по Украине

Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T01:40

2023-10-23T01:40

2023-10-23T03:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

нато

сша

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Запад совершает чудовищную ошибку, продолжая помогать киевским властям, заявил профессор университета Миссисипи Джозеф Аткинс в интервью YouTube-каналу Dialoge Works."Продолжение этого конфликта приведет лишь к новым смертям. <...> Им не выиграть эту войну. Они уже ее проиграли. И поэтому сохранять их финансирование — это просто чудовищно и аморально", — сказал эксперт.По его мнению, Запад руководствуется исключительно политическими мотивами в конфликте на Украине."Речь не только про Байдена и Белый дом, но и про Европу с НАТО. Это также служит их цели. Эти политики, Макрон и другие, поставили на кон в украинском конфликте свое политическое будущее", — отметил Аткинс.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20231022/tanki-1904561352.html

украина

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, нато, сша, европа