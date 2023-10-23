https://ria.ru/20231023/rf-1904605083.html

Грушко заявил о контакте России и Турции по деэскалации кризиса в Израиле

Грушко заявил о контакте России и Турции по деэскалации кризиса в Израиле - РИА Новости, 23.10.2023

Грушко заявил о контакте России и Турции по деэскалации кризиса в Израиле

Россия находится в контакте с Турцией по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T10:55

2023-10-23T10:55

2023-10-23T11:24

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

александр грушко

оон

генеральная ассамблея оон

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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия находится в контакте с Турцией по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы. Мы находимся в контактах со всеми нашими партнерами, со всеми игроками, позиция РФ хорошо известна, она излагалась президентом и в заявлениях МИД. Мы исходим из того, что преодоление кризиса невозможно без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями СБ ООН и резолюциями Генассамблеи", - сказал он журналистам, комментируя контакты с Анкарой по выдвинутой ею инициативе создания системы стран-гарантов по палестино-израильскому урегулированию.

https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html

россия

турция

израиль

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