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Грушко заявил о контакте России и Турции по деэскалации кризиса в Израиле
Грушко заявил о контакте России и Турции по деэскалации кризиса в Израиле - РИА Новости, 23.10.2023
Грушко заявил о контакте России и Турции по деэскалации кризиса в Израиле
Россия находится в контакте с Турцией по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T10:55
2023-10-23T10:55
2023-10-23T11:24
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александр грушко
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Россия находится в контакте с Турцией по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы. Мы находимся в контактах со всеми нашими партнерами, со всеми игроками, позиция РФ хорошо известна, она излагалась президентом и в заявлениях МИД. Мы исходим из того, что преодоление кризиса невозможно без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями СБ ООН и резолюциями Генассамблеи", - сказал он журналистам, комментируя контакты с Анкарой по выдвинутой ею инициативе создания системы стран-гарантов по палестино-израильскому урегулированию.
https://ria.ru/20231023/izrail-1904521985.html
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в мире, россия, турция, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, александр грушко, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Турция, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Александр Грушко, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Грушко заявил о контакте России и Турции по деэскалации кризиса в Израиле
Грушко: РФ и Турция находятся в контакте по урегулированию кризиса в Израиле