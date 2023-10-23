https://ria.ru/20231023/remont-1904784815.html

Капремонт начнется в 16 школах Архангельской области в 2024 году

Капремонт начнется в 16 школах Архангельской области в 2024 году - РИА Новости, 23.10.2023

Капремонт начнется в 16 школах Архангельской области в 2024 году

Комплексный капитальный ремонт начнется в 16 школах Архангельской области по программе модернизации школьных систем образования, причем средний объем... РИА Новости, 23.10.2023

2023-10-23T19:12

2023-10-23T19:12

2023-10-23T19:12

архангельская область

общество

архангельская область

россия

александр цыбульский

владимир путин

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АРХАНГЕЛЬСК, 23 окт – РИА Новости. Комплексный капитальный ремонт начнется в 16 школах Архангельской области по программе модернизации школьных систем образования, причем средний объем финансирования на один объект увеличится почти в два раза, сообщил губернатор Александр Цыбульский. "В Минпросвещения России прошел конкурс по отбору объектов на ближайший год. Подготовку к их капитальному ремонту необходимо начать уже сейчас. И отдельно хочу обратить внимание: средний объем финансирования на один объект увеличился почти в два раза", - сказал Цыбульский, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. Губернатор пояснил, что если в предыдущей программе в среднем на одну школу было предусмотрено 70 миллионов рублей, то сейчас сумма выросла до 150 миллионов. Поэтому и региону, и муниципалитетам нужно четко представлять, какие расходные обязательства по этому направлению их ждут в следующем бюджетном периоде. Как сообщили в пресс-службе, Архангельская область продолжает активно участвовать в программе модернизации школьных систем образования, которая реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. "В следующем году комплексный капитальный ремонт начнется в 16 крупных школах региона", - отметили в правительстве. При этом десять образовательных организаций будут отремонтированы в течение двух лет, еще шесть – в течение 2024 года. Из федерального бюджета на эти цели предусмотрено 1,7 миллиарда рублей. Софинансирование региона составит порядка 700 миллионов рублей, еще 200 миллионов рублей предстоит предусмотреть в бюджетах муниципалитетам, на территории которых находятся школы. Как пояснил на оперативном совещании в понедельник заместитель председателя правительства Архангельской области Иван Дементьев, на каждом из 16 объектов, где предстоит ремонт, было проведено рабочее совещание с участием представителей администрации муниципалитета, школы, а также инициативных групп. "Выявили узкие места, как управленческие, так и технические, прорабатываем их. Так, например, в двух случаях – в Уйме и Шипицыно – предстоит подготовить помещения техникумов, чтобы организовать на их базе обучение в период капитального ремонта школ. Соответствующие решения приняты", – сообщил Дементьев. Также власти рекомендовали муниципальным образованиям взять на себя функцию заказчиков. По словам Цыбульского, главам муниципальных образований такую практику необходимо применять как можно чаще, а не загружать директоров школ, брать на себя решение проблем, которые возникают с подрядчиками в связи с реализацией контрактов. Пока же в регионе завершается капитальный ремонт объектов 2023 года. Всего в рамках первого этапа президентской программы до конца декабря должно быть сдано 20 объектов. В 2022 году по президентской программе в Архангельской области было отремонтировано 17 школ.

https://ria.ru/20231018/lgoty-1903552274.html

https://ria.ru/20231006/razvitie-1900882737.html

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общество, архангельская область, россия, александр цыбульский, владимир путин