https://ria.ru/20231023/predpriyatie-1904639039.html
Импортозамещающее предприятие по пошиву одежды заработает в МО в 2026 году
Импортозамещающее предприятие по пошиву одежды заработает в МО в 2026 году - РИА Новости, 23.10.2023
Импортозамещающее предприятие по пошиву одежды заработает в МО в 2026 году
Запуск нового импортозамещающего предприятия от компании ООО "ЛЕКПРОФ" по пошиву спецодежды, униформы и одежды повседневного характера в Электростали... РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T13:02
2023-10-23T13:02
2023-10-23T13:02
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МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запуск нового импортозамещающего предприятия от компании ООО "ЛЕКПРОФ" по пошиву спецодежды, униформы и одежды повседневного характера в Электростали планируется в 2026 году, сообщила заместитель председатель правительства – министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Компания "ЛЕКПРОФ" осуществляет пошив одежды для торговых сетей и предприятий с нанесением фирменных логотипов заказчиков. После ухода зарубежных брендов, предприятие приняло решение расширить действующее производство путем строительства нового производственного корпуса. Размер инвестиций в проект составляет порядка 31,8 миллиона рублей. Планируется создание около 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск нового производства намечен на 2026 год", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует Мининвест региона. По данным ведомства, новое швейное производство будет ориентировано на серийный выпуск одежды специального защитного назначения. Также оно организует пошив униформы, рабочей формы и специальной одежды для пищевой промышленности, медицины, автодорожной и строительной отраслей.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), электросталь, одежда
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Электросталь, Одежда
МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. Запуск нового импортозамещающего предприятия от компании ООО "ЛЕКПРОФ" по пошиву спецодежды, униформы и одежды повседневного характера в Электростали планируется в 2026 году, сообщила заместитель председатель правительства – министр инвестиции, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Компания "ЛЕКПРОФ" осуществляет пошив одежды для торговых сетей и предприятий с нанесением фирменных логотипов заказчиков. После ухода зарубежных брендов, предприятие приняло решение расширить действующее производство путем строительства нового производственного корпуса. Размер инвестиций в проект составляет порядка 31,8 миллиона рублей. Планируется создание около 20 рабочих мест для жителей округа. Запуск нового производства намечен на 2026 год", - отметила Зиновьева, слова которой цитирует Мининвест региона.
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По данным ведомства, новое швейное производство будет ориентировано на серийный выпуск одежды
специального защитного назначения. Также оно организует пошив униформы, рабочей формы и специальной одежды для пищевой промышленности, медицины, автодорожной и строительной отраслей.