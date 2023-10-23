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В Волгоградской области потушили пожар в пятиэтажке
В Волгоградской области потушили пожар в пятиэтажке - РИА Новости, 23.10.2023
В Волгоградской области потушили пожар в пятиэтажке
Пожарные полностью потушили возгорание в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.10.2023
2023-10-23T15:58
2023-10-23T15:58
2023-10-23T16:08
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 23 окт – РИА Новости. Пожарные полностью потушили возгорание в пятиэтажном доме в Котельниково Волгоградской области, сообщает МЧС РФ в своем Telegram-канале. В понедельник две квартиры загорелись на последнем, пятом этаже дома. Как сообщали РИА Новости в районном отделе ГО и ЧС, пожар произошел после взрыва бытового газа. По данным МЧС, погиб один человек. Также, по информации областного комитета здравоохранения, пострадали двое: девочка, которую обследовали в больнице, и мужчина, попавший в реанимацию Котельниковской ЦРБ. По данным медиков, госпитализация ребенку не потребовалась. Открытое пламя потушили в 13.00 (совпадает с мск). "В Волгоградской области сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар", - говорится в сообщении МЧС.
https://ria.ru/20231023/proisshestvie-1904662885.html
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происшествия, волгоградская область, россия, котельниково, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, пожар
Происшествия, Волгоградская область, Россия, Котельниково, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество, Пожар
В Волгоградской области потушили пожар в пятиэтажке
МЧС: в Котельниково Волгоградской области потушили пожар в пятиэтажке